На стадионе «Казань Арена» планируют построить офисный центр за 13,1 млн рублей. Соответствующий тендер на сайте госзакупок разместило АО «Казань Арена».

Так, согласно документации, исполнитель должен спроектировать торгово-офисный комплекс в два этажа общей площадью 10 978 кв.м и возвести его под стилобатом восточной и западной трибун стадиона.

Сообщается, что все проектные работы победитель должен выполнить до конца этого года, а построить объект планируется в 2018 году.

Источник финансирования — внебюджетные средства.

Напомним, ранее стало известно, что сборные Германии, Японии, Сербии и Австралии рассматривают Казань как место базирования на период участия в чемпионате мира по футболу 2018 года.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.