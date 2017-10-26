В РТ осудили парня, который угрожал ножом женщине-следователю, приехавшей на вызов

В Арском районе Татарстана осудили 18-летнего парня, который угрожал ножом женщине-следователю, приехавшей на вызов, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Вечером 9 августа пьяный парень находился в доме родственника в селе Ермоловка, на место после сообщения об обнаружении трупа прибыли полицейские. Парень начала угрожать одной из следователей ножом.

По данному факту возбуждено дело по статье "Угроза применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей", свою вину подозреваемый признал.

Суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно.