Россия расширила продуктовое эмбарго, запретив американских и европейских свиней

Правительство России расширило продуктовые санкции против стран Запада, к списку запрещенной к ввозу продукции добавлены живые свиньи и субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков (за исключением товаров для производства фармацевтической продукции) из стран ЕС, США, Австралии и ряда других стран. Об этом сообщают "Известия".

Продуктовые санкции продлятся до 31 декабря 2018 года. Как сообщается на сайте правительства, все эти ограничения не отразятся на обеспечении внутренних потребностей России.

В августе 2014 года Россия ввела продовольственное эмбарго на продукты из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С августа 2015 года в санкционный список добавились Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, а с прошлого года — Украина.

Из этих стран нельзя ввозить в Россию мясо, молоко, рыбу, овощи и фрукты. С ноября 2016 года эмбарго стало распространяться на соль. Позже запрет на соль сняли для производства лекарственных средств и биологически активных добавок.