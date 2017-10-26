Президент РТ: «В национальном образовании накопились проблемы, но мы придем к решению»

Минниханов вновь прокомментировал тему изучения татарского языка

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов в своей приветственной речи на мероприятии в честь 25-летия Конституции РТ вновь прокомментировал тему изучения татарского языка.

- Идущие сегодня дискуссии вновь показывают чувствительность и деликатность данной темы. За эти десятилетия наряду с успехами в национальном образовании накопились определенные проблемы. Убежден, мы придем к оптимальному решению в возникающих вопросах изучения и использования государственных и родных языков в соответствие с конституционными нормами, - подчеркнул Минниханов.

Напомним, ранее глава республики на заседании в Госсовете РТ сказал, что в вопросах изучения татарского языка «зашли слишком далеко».

- Я тоже должен высказаться. Мы зашли слишком далеко. Мы вернулись в 90-е годы, - сказал Минниханов. - Как можно делить общество, когда у нас никаких вопросов по межнациональным отношениям не было — русский, татарин?