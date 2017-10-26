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Президент РТ: «В национальном образовании накопились проблемы, но мы придем к решению»

Президент РТ: «В национальном образовании накопились проблемы, но мы придем к решению»
16+
Фото: Михаил Захаров/"Татар-информ"
Минниханов вновь прокомментировал тему изучения татарского языка

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов в своей приветственной речи на мероприятии в честь 25-летия Конституции РТ вновь прокомментировал тему изучения татарского языка.

- Идущие сегодня дискуссии вновь показывают чувствительность и деликатность данной темы. За эти десятилетия наряду с успехами в национальном образовании накопились определенные проблемы. Убежден, мы придем к оптимальному решению в возникающих вопросах изучения и использования государственных и родных языков в соответствие с конституционными нормами, - подчеркнул Минниханов.

Напомним, ранее глава республики  на заседании в Госсовете РТ сказал, что в вопросах изучения татарского языка «зашли слишком далеко».

- Я тоже должен высказаться. Мы зашли слишком далеко. Мы вернулись в 90-е годы, - сказал Минниханов. - Как можно делить общество, когда у нас никаких вопросов по межнациональным отношениям не было — русский, татарин?

 

Люция Кашапова, 27.10.2017, 15:03
Тэги: Рустам Минниханов, Татарский язык
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Комментарии

Горожанин27 октября 2017, 15:23
Рынок подержанных авто замер в ожидании роста цен
Следует ли ожидать традиционного снижения цен на подержанные автомобили к Новому году и как поведет себя рынок в 2018 году?
0
0
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Горожанин27 октября 2017, 15:23
Вирус-шифровальщик BadRabbit атаковал предприятия и банки Татарстана
2
0
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Горожанин27 октября 2017, 15:23
В ответ на комментарий пользователя
Рынок подержанных авто замер в ожидании роста цен
Следует ли ожидать традиционного снижения цен на подержанные автомобили к Новому году и как поведет себя рынок в 2018 году?
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ХЗ
0
4
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 15:24
В ответ на комментарий пользователя
Рынок подержанных авто замер в ожидании роста цен
Следует ли ожидать традиционного снижения цен на подержанные автомобили к Новому году и как поведет себя рынок в 2018 году?
Развернуть
А, что скажет министр образования?
0
3
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Горожанин27 октября 2017, 15:32
Тема и правда чувствительная, и как ранее сказал президент, не нужно нагнетать.
3
2
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Горожанин27 октября 2017, 15:35
Решение вопроса элементарно:
1) сравнять количество уроков и того и того языка;
2) для татар группа с углубленным изучением, с грамматикой и т.д.; для русских и прочих облегченный вариант урока (стихи, песни, история, культура и т.п.);
3) экзамен по тат.язу исключить.
Другое дело, что кое-кому выгодно разжигать национальный вопрос, и сейчас будет очередной шантаж этой темой...
5
13
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 15:35
В ответ на комментарий пользователя
Татарский в Республике (Государство) Татарстан только обязательный, это раз. Во вторых травля татарского народа, которая затеяны сейчас должна быть не забыта что, бы припомнить им самым о%ным образом в момент их слабости!
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Затихарись под юбкой жены и помни всю жизнь, только не забудь ничего. Героем станешь когда нибудь, может быть.
2
4
Согласны с автором?
Дед27 октября 2017, 15:36
Правительство Татарстана сами провацируют национальную ненависть.
3
13
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин27 октября 2017, 15:37
В ответ на комментарий пользователя
Правительство Татарстана сами провацируют национальную ненависть.
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Это не правительство Татарстана начало, это Москва начала.
10
3
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 15:38
Мы требуем отмены обязательного изучения татарского языка в школах. Нашим детям этот предмет не нужен. Отмена обязательного изучения татарского языка не ущемляет права татар. Они имеют право его изучать. Но нам он не нужен.
Лучший комментарий
5
34
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 15:40
Ответка уже пришла! НАТО будет и дальше наращивать свои вооруженные силы вблизи границ, санкции и изоляция будет усиливаться, системы ПРО будут укомплектовываться. Мир с нами братья!
6
2
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 15:41
В ответ на комментарий пользователя
Мы требуем отмены обязательного изучения татарского языка в школах. Нашим детям этот предмет не нужен. Отмена обязательного изучения татарского языка не ущемляет права татар. Они имеют право его изучать. Но нам он не нужен.
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Тогда агетируй за добровольное изучение русского
4
3
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 15:44
Дайте татарам больше татарского языка, татарские паспорта, татарский интернет и телевидение, книжек татарских больше. Верните всех из России на историческую родину и будет им счастье.
3
20
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 15:47
В ответ на комментарий пользователя
Ответка уже пришла! НАТО будет и дальше наращивать свои вооруженные силы вблизи границ, санкции и изоляция будет усиливаться, системы ПРО будут укомплектовываться. Мир с нами братья!
Развернуть
Слышали, знаем, на страшно ни разу не жу жжи.
1
2
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 15:48
В ответ на комментарий пользователя
Дайте татарам больше татарского языка, татарские паспорта, татарский интернет и телевидение, книжек татарских больше. Верните всех из России на историческую родину и будет им счастье.
Развернуть
Сомневаюсь, что они из Москвы в Актаныш поедут.
1
12
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 15:50
В ответ на комментарий пользователя
Тогда агетируй за добровольное изучение русского
Развернуть
Очень жаль, что ты владеешь русским языком. Если бы ты его не знал, тогда не писал здесь всякую глупость.
1
6
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 15:51
В ответ на комментарий пользователя
Ответка уже пришла! НАТО будет и дальше наращивать свои вооруженные силы вблизи границ, санкции и изоляция будет усиливаться, системы ПРО будут укомплектовываться. Мир с нами братья!
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Аморально, грести деньги лопатой, расхищая национальные богатства региона. Аморально, когда твои детки становятся миллиардерами, ничего не производя и ничего не изобретя. Аморально, когда ты сидишь на шее у Татарстана, придумав себе должность. Аморально, когда рушатся банки и никто из удащливых за это не несёт ответственности, а виновники просто переходят на другую должность. Аморально, когда племянник главы республики насмерть давит подростка в Альметьевске, и при этом даже не возбуждается уголовное дело, а на свидетелей ДТП оказывается давление.

А изучать насильно региональный язык, не являющийся родным для многих в ущерб изучению единственного государственного языка России- НЕ аморально!
1
14
Согласны с автором?
Горожанка27 октября 2017, 15:51
Татары, в каком месте вас ущемили илиприщемили? Зачем вам учить русских своему языку? Ну какая вам от этого польза? Все равно мы не разговариваем на татарском ни в семье, ни на работе. Из вредности вы это делаете? Это глупо.
0
17
Согласны с автором?
6027 октября 2017, 15:52
6 часов татарского языка против 3 часов русского языка - это конечно и есть равноправие. Мне видимо в школе не ту математику преподавали, раз в правительстве РТ считают, что 6=3. :-(
1
15
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 15:52
В ответ на комментарий пользователя
Дайте татарам больше татарского языка, татарские паспорта, татарский интернет и телевидение, книжек татарских больше. Верните всех из России на историческую родину и будет им счастье.
Развернуть
Чего ересь несешь? Как обиженный ребенок. Скажи еще, не играй в мои игрушки и не писай в мой горшок.
3
2
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 15:52
Вот мне просто интересно когда ваше ватное колорадское божество издохнет на конец, че вы тогда делать будете?
4
1
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 15:55
В ответ на комментарий пользователя
А, что скажет министр образования?
Развернуть
А он разве и говорить умеет?
0
4
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 15:55
В ответ на комментарий пользователя
Вот мне просто интересно когда ваше ватное колорадское божество издохнет на конец, че вы тогда делать будете?
Развернуть
Выражайся яснее.
0
0
Согласны с автором?
Россиянин27 октября 2017, 15:58
в школе два часа татарского в неделю !!!
для желающих углубленно ,
для не желающих факультативно !!!!
0
3
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 15:58
Учите татарский язык, для кого он родной, для меня он иностранный. Какой еще государственный язык, где вы видите государство? Так, территория, регион в составе России, дали ребятам поиграться в суверенитет, вспомните, как местные в штаны наложили и 30 августа переименовали в день города.
0
10
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 15:59
В ответ на комментарий пользователя
Сомневаюсь, что они из Москвы в Актаныш поедут.
Развернуть
Пусть едут и нацикам своим спасибо скажут.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 16:00
В ответ на комментарий пользователя
Вот мне просто интересно когда ваше ватное колорадское божество издохнет на конец, че вы тогда делать будете?
Развернуть
Вооот,под татарскими никами сидят хохлы,почерк то выдает
1
5
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 16:01
а что правильно говорит, зачем нам что-то делить. Русский или татарин, все мы живем на одной земле.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 16:01
В ответ на комментарий пользователя
Вот мне просто интересно когда ваше ватное колорадское божество издохнет на конец, че вы тогда делать будете?
Развернуть
Тебе до этого не дожить.
1
2
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 16:05
Татарский и русский язык два государственных языка в РТ, должны быть равны по объему и по изучению. Так было и так должно остаться. Все что сегодня нагнетается это обида татарского народа от попытки ущемления их прав со стороны Москвы. Чешут там где не надо чесать.
3
2
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 16:06
А можно как-нибудь вот эту хрень из паспорта вырвать?
В принципе если сам вырву, никто за пределами РТ не заметит, только номера страниц не сойдутся
2
5
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 16:07
В ответ на комментарий пользователя
Татары, в каком месте вас ущемили илиприщемили? Зачем вам учить русских своему языку? Ну какая вам от этого польза? Все равно мы не разговариваем на татарском ни в семье, ни на работе. Из вредности вы это делаете? Это глупо.
Развернуть
Не из вредности, реальная выгода - экзамены в школе татарам по татарскому сдавать легче, другим намного сложнее, у них баллы выше за счет этого, значит и перспектив больше.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 16:09
В ответ на комментарий пользователя
Чего ересь несешь? Как обиженный ребенок. Скажи еще, не играй в мои игрушки и не писай в мой горшок.
Развернуть
Что, страшно стало?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 16:09
В ответ на комментарий пользователя
У меня её никогда и не было, я ж девушка
0
2
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 16:10
Татарский в Республике (Государство) Татарстан только обязательный, это раз. Во вторых травля татарского народа, которая затеяны сейчас должна быть не забыта что, бы припомнить им самым о%ным образом в момент их слабости!
4
0
Согласны с автором?
коренной Салмачинец27 октября 2017, 16:10
В ответ на комментарий пользователя
А можно как-нибудь вот эту хрень из паспорта вырвать?
В принципе если сам вырву, никто за пределами РТ не заметит, только номера страниц не сойдутся
Развернуть
ссышь, анонимщик
2
0
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 16:11
То что русский и татарски в равных количествах это правильно, я за. Но оба языка должны быть обязательными в Республике Татарстан! Татарин.
3
0
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 16:11
В ответ на комментарий пользователя
А можно как-нибудь вот эту хрень из паспорта вырвать?
В принципе если сам вырву, никто за пределами РТ не заметит, только номера страниц не сойдутся
Развернуть
Где ты это вообще взял? Вот попадалово.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 16:12
Все верно говорить президент! Это важный вопрос в нашей республике, главное не нужно спешить. Я уверен, что мы сможем придти к согласию в этом вопросе, как делали это уже много лет
2
0
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 16:13
Давайте просто уважать друг друга. Это же так просто. Русские учат татарский в знак уважения к татарам, татары учат русский в знак уважения к русским. Одни помогают другим в изучении языка и на этом фоне дружба становится крепче.
2
0
Согласны с автором?
коренной Салмачинец27 октября 2017, 16:13
В ответ на комментарий пользователя
Мы требуем отмены обязательного изучения татарского языка в школах. Нашим детям этот предмет не нужен. Отмена обязательного изучения татарского языка не ущемляет права татар. Они имеют право его изучать. Но нам он не нужен.
Развернуть
Называть себя в печатных изданиях «мы» имеют право только президенты, редакторы и больные солитером.

Марк Твен.
1
4
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 16:13
В ответ на комментарий пользователя
Давайте просто уважать друг друга. Это же так просто. Русские учат татарский в знак уважения к татарам, татары учат русский в знак уважения к русским. Одни помогают другим в изучении языка и на этом фоне дружба становится крепче.
Развернуть
Так раньше и было пока у шовинистов не зачесалось в одном месте
0
3
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 16:14
В ответ на комментарий пользователя
Мы требуем отмены обязательного изучения татарского языка в школах. Нашим детям этот предмет не нужен. Отмена обязательного изучения татарского языка не ущемляет права татар. Они имеют право его изучать. Но нам он не нужен.
Развернуть
Нельзя полностью отменить изучение татарского языка в Татарстане. Это то же самое, что отменить обязательное изучение русского в России. Скоро заговорим так на китайском или узбецком.
3
1
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 16:17
Я за мир, дружбу, любовь и жвачку между русскими, татарами и всеми всеми! Давайте расцелуем друг друга!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 16:18
В ответ на комментарий пользователя
ссышь, анонимщик
Развернуть
Регулярно, а ты нет? Вообще в туалет никак? К врачу тебе надобно, совсем плохой стал.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 16:19
В ответ на комментарий пользователя
Регулярно, а ты нет? Вообще в туалет никак? К врачу тебе надобно, совсем плохой стал.
Развернуть
Нравится когда у тебя проверяют простату? ;-)
0
0
Согласны с автором?
Горожанин27 октября 2017, 16:21
В ответ на комментарий пользователя
Давайте просто уважать друг друга. Это же так просто. Русские учат татарский в знак уважения к татарам, татары учат русский в знак уважения к русским. Одни помогают другим в изучении языка и на этом фоне дружба становится крепче.
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Мне несколько раз после школы и даже после института снился кошмар, что я снова в школе. Один раз приснилось, что объявили государственную переаттестацию, а кто не сдаст, тому так и напишут в паспорте - двоечник. Я проснулся весь в поту. Так, вот, можно я не буду ничего учить, вспомнил, что у меня 2 диплома где-то валяются, нафиг никому не нужные.
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Горожанин27 октября 2017, 16:21
Дайте татарам больше татарского языка, татарские паспорта, татарский интернет и телевидение, книжек татарских больше. Верните всех из России на историческую родину и будет им счастье.
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Горожанин27 октября 2017, 16:22
В ответ на комментарий пользователя
Мне несколько раз после школы и даже после института снился кошмар, что я снова в школе. Один раз приснилось, что объявили государственную переаттестацию, а кто не сдаст, тому так и напишут в паспорте - двоечник. Я проснулся весь в поту. Так, вот, можно я не буду ничего учить, вспомнил, что у меня 2 диплома где-то валяются, нафиг никому не нужные.
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Позови меня в такие моменты, я утешу тебя.....
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Горожанин27 октября 2017, 16:23
В ответ на комментарий пользователя
Нельзя полностью отменить изучение татарского языка в Татарстане. Это то же самое, что отменить обязательное изучение русского в России. Скоро заговорим так на китайском или узбецком.
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Обязательное изучение татарского языка необходимо только ученикам татарской национальности. Ученикам русской национальности этот предмет нужно преподавать только на добровольной основе. Мне не понятно, чего хотят татары, чтобы они сами не забыли татарский язык? Или чтобы русские на нем заговорили? В течении 25 лет татарский язык был обязательным предметом в СОШ. Однако я ни одного русского изучившего татарский язык не знаю. Это говорит о том, что они его учить не хотят, он им не нужен.
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Горожанин27 октября 2017, 16:24
В ответ на комментарий пользователя
А можно как-нибудь вот эту хрень из паспорта вырвать?
В принципе если сам вырву, никто за пределами РТ не заметит, только номера страниц не сойдутся
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Вырывать эту хрень не нужно. Просто замените на нормальный паспорт.
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Горожанин27 октября 2017, 16:25
Ну так че там посчет шоколадного глазика ЭЙ!!!
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Горожанин27 октября 2017, 16:25
В ответ на комментарий пользователя
Дайте татарам больше татарского языка, татарские паспорта, татарский интернет и телевидение, книжек татарских больше. Верните всех из России на историческую родину и будет им счастье.
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Особенно детишек "илиты", почему то живущих на западе
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Горожанин27 октября 2017, 16:26
В ответ на комментарий пользователя
Конечно, и тебе потыкаю
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Ильдар27 октября 2017, 16:26
В ответ на комментарий пользователя
Давайте просто уважать друг друга. Это же так просто. Русские учат татарский в знак уважения к татарам, татары учат русский в знак уважения к русским. Одни помогают другим в изучении языка и на этом фоне дружба становится крепче.
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в знак уважения???? вот например сейчас татарского 5-6 часов в неделю. это полноценный рабочий день ученика. вы вот например протяжении 11 лет (столько пока учат в школе) будете из уважения один рабочий день каждой недели посвящать работе у друга - бесплатно? вам не кажется что с такой дружбой надо завязывать????
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