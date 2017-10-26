СМИ: у экс-главы Татфондбанка Мусина вновь случились проблемы со здоровьем

У экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина вновь случились проблемы со здоровьем, пишет «Татар-информ» со ссылкой на источник.

Сообщается, что 25 октября Мусин почувствовал себя плохо и его госпитализировали, а на следующий день после того, как ему была оказана медпомощь, его вернули в ту же камеру.

- У него были проблемы с давлением, - говорится в сообщении.

Напомним, в мае этого года экс-главу ТФБ уже госпитализировали из СИЗО. Тогда у него возникли проблемы с сердцем.

Ранее стало известно, что сокамерником экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина стал фигурант другого громкого уголовного дела об обманутых вкладчиках финансовой пирамиды «Рост» - экс-капитан «Рубина» Сергей Харламов.

Роберта Мусина подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и в незаконном выводе залогового имущества на сумму свыше 2 млрд рублей.