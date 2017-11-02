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Казанцы рассказали об эксгибиционистах и извращенцах в автобусах

Казанцы рассказали об эксгибиционистах и извращенцах в автобусах
16+
Фото: ProKazan
Полиция и сексолог объяснили ProKazan.ru, как защититься от домогательств в общественных местах

Уличные домогательства — это то, с чем хоть раз в жизни сталкивалось большинство женщин. По статистике Агенства по правам человека в ЕС, 68% женщин испытывали на себе различные формы сексуального домогательства. Статистических данных о том, каков этот показатель в России, нет. Социологи отмечают, что женщины крайне редко публично заявляют о домогательствах в общественных местах. Проблема в том, что уголовный кодекс РФ не предусматривает отвественность непосредственно за домогательства.

В российском законодательстве нет даже точного определения термину «домогательства». Однако в МВД по РТ объяснили, что домогательствами считаются назойливые действия, совершенные против воли лица, причиняющие ему явное неудобство. Под сексуальным домогательством понимается действие, совершенное против воли жертвы и несущее явный сексуальный подтекст или намек на интимную близость.

К домогательствам также относятся устные или физические преследования сексуального характера, в том числе объятия и прикосновения. Одним из самых распространенных видов домогательств в общественных местах являются прижимания и прикосновения в транспорте, или «флоттеризм».

В редакцию ProKazan.ru читатели прислали несколько неприятных историй, произошедших с ними в общественных местах и транспорте. 

Яна:
«Когда мне было 12 лет, возвращалась из школы на автобусе. На одной из остановок зашел мужчина, на вид лет 25-30, встал рядом и начал смотреть на меня. Я опустила глаза и начала копаться в телефоне. Когда автобус поворачивал, я почувствовала, как он специально наклоняется в мою сторону и касается моей коленки. Так повторилось три раза, пока двери не открылись и я не выбежала на своей остановке. Тогда я даже не подумала обратиться к взрослым или попросить помощи у кондуктора». 

Статья 135 УК РФ «Развратные действия» предусматривает наказание за совершение развратных действий без применения насилия лицом старше 18 лет в отношении лица, не достигшего 16 лет. Так, согласно этой статье, развратные действия по отношению к детям до 14 лет наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

В пресс-службе МВД по РТ отметили, что задокументировать домогательство такого рода и привлечь к ответственности за него очень сложно. Однако при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 135 УК РФ.

По данным МВД, за 9 месяцев 2017 года на территории Казани по статье по статье 135 УК было совершено 7 преступлений.

Анастасия:
«Я училась в 10 классе. Ехали с одноклассницей в полном автобусе. Я почувствовала на своей попе чью-то руку. Один раз, второй. Было противно. В автобусе тесно, не развернуться. Когда удалось выбраться, облегченно вздохнула. Поделилась своими эмоциями с одноклассницей. Все, что она сказала: «И тебя тоже?». Я не видела, кто это был, но подруга сказала, что какой-то пожилой человек».  

Вторая история случилась с девушкой старше 16 лет, следовательно под статью 135 УК РФ данный случай уже не попадает. Что же делать взрослым, подвергшимся домогательствам в общественных местах? Получается, что закон не защищает от подобных случаев?

В пресс-службе МВД по РТ подтвердили, что отдельной статьи, касающейся ответственности за совершение домогательства в Российском законодательстве нет. Тем не менее, представители ведомства отметили, что любой гражданин, независимо от возраста, вправе обратиться в органы внутренних дел с заявлением о совершенном преступлении.

В МВД также рассказали, что можно сделать, если к вам пристают в общественном месте:

«Прежде всего, необходимо предупредить «пристающего» о том, что если он продолжит свои попытки, Вы обратитесь в полицию. Разговаривать следует спокойно и уверенно, по возможности привлечь внимание окружающих, вызвать полицию. Использовать такие средства, как газовый баллончик и электрошокер, можно в случаях необходимой обороны (статья 37 УК РФ) или крайней необходимости (статья 39 УК РФ)».


Фото из сети

Елена:
«Несколько лет назад, будучи студенткой, сидела в парке ДК Химиков на лавочке, читала книгу. Был день, но народу в парке не было. Краем глаза заметила человека, который ходит туда-сюда, но не по тропинке, а между деревьями. Особого внимания этому не придала. Но через какое-то вреся почувствовала руку на плече, повернулась, а там стоит этот мужчина и мастурбирует. Как я бежала оттуда! Уж не знаю, сколько он за спиной стоял».

Комментарий сексолога

Татьяна Абрамова, кандидат медицинских наук, психотерапевт, психиатр, сексолог в «Клинике восстановительной медицины» прокомментировала произошедшие с девушками истории:

«Подобное поведение — это психопатология. Человеку нужно достичь возбуждения и сексуального удовлетворения, это его своеобразный фетиш. Как правило, эти люди довольно закрытые, неуверенные в себе, которые не умеют общаться с женщинами. Например, те, кто живет до 30 лет с родителями, не женатые. Им нужно как-то снимать сексуальное напряжение и они выбирают такой способ. Это называется сексуальной перверзией».

По словам Татьяны Абрамовой, большинство таких людей не опасны, если у них нет патологии, связанной с агрессией. Сексолог отмечает, что реагировать на домогательства в общественном транспорте нужно: «Обычно эти люди боятся огласки и их спугнет ваше громкое возмущение и негативная реакция». А вот на эксгибиционистов психолог советует не обращать внимания, так как их возбуждает именно реакция людей. Лучше всего сделать вид, что ничего не замечаешь. 

Виктория Абдуллина, 03.11.2017, 12:04
Тэги: Женщины, Жалобы
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Комментарии

Граф03 ноября 2017, 12:18
Домогателства следствие новой этнографичности людей, новой этнокультуры-раньше когда в основном население было сельское-домогательств практически не было.Однако и в наше время-в одних городах есть-а в других нет-не нужно путать(домогательства и касания вследствии дружбы обоюдосогласные-нет оснований что эта тема остра на сегодняшний день и реальна в тех картинах в которых её описывают авторы.
1
0
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Горожанин03 ноября 2017, 12:35
Пакостники, конечно... Но первая девочка говорит: "...Когда автобус поворачивал, я почувствовала, как он специально наклоняется в мою сторону и касается моей коленки..." :-D Этак тебя на повороте мотнет в сторону, случайно коснешься кого-то - и все, кирдык, ты уже домогаешься, добро пожаловать за решетку :-D
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13
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Горожанин03 ноября 2017, 12:39
Тема автору в голову пришла на волне множества заявлений от баб и мужиков от якобы домогательств в США?
Лучший комментарий
0
16
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Злобный Аноним03 ноября 2017, 12:47
Дааааа ... сколько раз в утренних автобусах не то что прижимался, а прямо таки лежал на юных, явно до 16 лет, девочках, а то и мальчиках! И вот кто я после этого, грязный извращенец и педофил, или простой пассажир общественного транспорта Казани, вынужденный утром ехать на работу? Хотя да, нет ничего хуже юных дев, привыкших ездить на автомобиле, когда вдруг однажды им приходится влезть в переполненный автобус...
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9
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Горожанин03 ноября 2017, 12:49
Встречались такие придурки ,на территории 16 завода КМ ПО , махали и тресли своим добром , когда мы шли ранно утром к своим цехам. Мы пугались , кричали и убегали. Ещё встречались , эти ненормальные в парке СОЦГОРОДА ,,КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ,, . ЭТИ , Больные , часто приходил к окнам12 больнице , когда стемнеет : начинал очень красиво свистеть , мы подходили к окнам , а он начинал показывать своё ,,ЖОЗЯЙСТВО ,, .
4
1
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Горожанин03 ноября 2017, 12:52
помню в детстве мою голово прижало к дверям переполненного икаруса задницей огроменной бабушки. Так и ехал несколько остановок. А было ли это домогательством пусть психолог скажет
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3
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Горожанин03 ноября 2017, 12:56
В ответ на комментарий пользователя
Встречались такие придурки ,на территории 16 завода КМ ПО , махали и тресли своим добром , когда мы шли ранно утром к своим цехам. Мы пугались , кричали и убегали. Ещё встречались , эти ненормальные в парке СОЦГОРОДА ,,КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ,, . ЭТИ , Больные , часто приходил к окнам12 больнице , когда стемнеет : начинал очень красиво свистеть , мы подходили к окнам , а он начинал показывать своё ,,ЖОЗЯЙСТВО ,, .
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как скучно я живу
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6
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Горожанин03 ноября 2017, 12:58
В переполненом транспорте , часто ко мне или моим знакомым,прижимаются и трутся , так плотно прижавшись , что не можешь не чего сделать , а когда сделаешь замечание , эти больные ,делают не возмутимое лицо и Ещё обозвут .
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Горожанин03 ноября 2017, 13:07
У нас когда сосед Витька напьется то тоже голый бегает с белой горячкой!:-D
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Горожанин03 ноября 2017, 13:11
Трутся просто фанаты закона трения!(!)
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сигурни уивер тритий03 ноября 2017, 13:20
а в траликах, трамваях, метро нет таких?
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Горожанин03 ноября 2017, 13:31
Часто вижу на улицах, как молодые мужчины , при виде встречных женщин ,начинают чесать и трогать , свои прибамбасы , между ног . ВЫВОД : МУЖИКИ , какие вы озобоченные и больные на голову и ниже ! ! !
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Форвард03 ноября 2017, 13:33
Еще один минус в адрес общественного транспорта.
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Горожанин03 ноября 2017, 13:36
А мне однажды в автобусе, две девушки всю попу обстучали кулачками.Когда я повернулся посмотреть, что же они там делают, то увидел, как они обе остервенело искали что то, в своих сумочках. :-D:-D
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