СМИ: «ЭРА-ГЛОНАСС» сможет передавать данные о ДТП напрямую страховщику

Терминалы системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» будут автоматически передавать данные о ДТП напрямую страховщику. Об этом пишут «Известия».

Новые правила вступят в силу с 1 января 2018 года.

- Новые стандарты позволят нам с этого же дня приступить к оформлению ДТП по европротоколу. Автопроизводители, создатели устройств, мы как оператор, страховое сообщество к этому готовы. Все подготовительные этапы пройдены, - говорится в сообщении.

Так, страховщик увидит время и место ДТП, скорость и ускорение автомобиля, а также зафиксировать номер автомобиля.

Отмечается, что новая услуга будет добровольной и платной. На стоимости полиса ОСАГО использование таких устройств не отразится.