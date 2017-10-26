В Казани продают первый барбершоп

В Казани выставили на продажу первый барбершоп города «Chop-Chop», который расположен на Профсоюзной. Соответствующее объявление появилось на специализированном сайте.

Салон мужских стрижек продают за 8 млн рублей. Кстати, этот барбершоп является представителем одноименной федеральной франшизы.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Боровом Матюшино продают эксклюзивную виллу за 674,9 млн рублей, общей площадью 3 тыс кв м. Вилла находится на берегу Волги, есть собственный выход к пляжу и футбольное поле.