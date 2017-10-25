«Магнит» выплатит штраф 400 тыс рублей за рекламу алкоголя в магазине Казани

Суды Краснодарского края и Ростова-на-Дону признали законным штраф УФАС Татарстана в отношении АО "Тандер" - торговая сеть "Магнит". Штраф в размере 400 тыс. рублей выписан за рекламу алкоголя в одном из магазинов Казани.

Трансляция аудио и ТВ-рекламы в магазине не содержала предупреждения о вреде чрезмерного употребления алкоголя, пояснили суть претензии в УФАС по РТ.