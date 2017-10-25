В Татарстане чиновникам разрешили работать до 70 лет

Документ приняли в трех чтениях

Сегодня в ходе заседания Госсовета РТ депутаты приняли законопроект о увеличении предельного возраста пребывания на госслужбе до 70 лет, об этом сообщает "Бизнес Online". Документ приняли в трех чтениях.

По словам главы комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберта Хабибуллина, речь идет об увеличении предельного возраста для чиновников в категории «руководители» высшей группы должностей государственной службы.

Напомним, данная инициатива является федеральной, о ней стало известно еще в апреле. "Анализ показывает, что гражданин поступает на госслужбу в 40–45 лет, приобретя достаточный жизненный, научный и трудовой опыт. Какое-то время нужно на то, чтобы он осознал, что такое госслужба, потом происходит процесс обучения, тратятся бюджетные деньги. А потом наступает 65-летие, когда он должен покинуть службу, хотя еще готов и может работать", — цитировали "Известия" слова первого зампредседателя Ставропольской думы Дмитрия Судавцова. По его мнению, если пожилые чиновники могут составить конкуренцию молодым, то им нужно позволить работать.