Завтра в Казани ожидается небольшой снег и +1 градус

Завтра, 27 октября, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер юго-восточный слабый. Минимальная температура воздуха ночью 2-4 гр.мороза. Максимальная температура воздуха днем от -1 до +1 гр.тепла. На дорогах местами гололедица.