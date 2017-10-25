В Казани в домах одного из районов появится родниковая вода: для этого пробурят скважину

В Приволжском районе Казани в домах микрорайона М14 появится родниковая вода, для этого около Оренбургского тракта пробурят скважину. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ. Месторождение было обнаружено в 2015 году.

По словам министра экологии и природных ресурсов РТ Фарида Абдулганиева, из этой скважины с глубины 100 метров планируется получать до 20 тыс. куб.м воды в сутки, что позволит обеспечить водой около 100 тысяч казанцев.

Артезианская вода не требует водоподготовки, это месторождение станет резервным источником водоснабжения всего города.