Шаймиев о татарском: «25 лет работали и вдруг взяться за разрушение?»

Сегодня на заседании в Госсовете РТ Минтимер Шаймиев призвал директоров школ не менять учебные планы в этом году.

- Мы 25 лет работали, какая необходимость в течение учебного года наскоком это делать? Это аморально!, - заявил он.

По словам Госсоветника РТ, к изменению учебного плана можно вернуться летом, чтобы определиться со стандартами.

- Сейчас что-либо менять невозможно. Как можно в середине учебного года взяться за разрушение?, - возмутился он.

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