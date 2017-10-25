В Казани полуторагодовалый ребенок запер свою бабушку на балконе

В Казани полуторагодовалая внучка на балконе заперла свою 69-летнюю бабушку. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел накануне вечером по улице Адоратского.

- На место происшествия выехали спасатели, однако, когда они прибыли к назначенному месту, их помощь уже не потребовалась — женщина сама открыла дверь, - сообщили в МЧС.

Напомним, подобный случай произошел летом этого года в Набережных Челнах. Тогда спасатели вызволили женщину, которую на балконе запер годовалый малыш.