СМИ: россияне в Интернете потратили более 1 трлн рублей

Россияне в первом полугодии 2017 года потратили в Интернете более 1 трлн рублей. Об этом пишут «Известия».

Сообщается, что по итогам года объем платежей может вырасти до 2,2 трлн рублей, что может стать абсолютным рекордом. По мнению экспертов, всплеск активности россиян в Интернете объясняется тем, что люди перешли на оплату онлайн-услуг ЖКХ, штрафов и налогов.

- Увеличение объема онлайн-платежей позволяет сделать финансовые потоки в стране более прозрачными, - говорится в сообщении.

Так, по данным Банка России, на 1 июля 2017 года около 88% банковских счетов физлиц имеют удаленный доступ, что является максимальным уровнем за весь период ведения статистики.