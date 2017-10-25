В Татарстане построят новый промпарк «Зеленодольск» за 1 млрд рублей

Все работы необходимо завершить до июля 2018 года

В «Новой Туре» начнется строительство новой промышленной площадки «Зеленодольск». На эти цели из бюджета республики выделено 92,8 млн рублей. Соответствующий тендер на сайте госзакупок разместило главное инвестиционно-строительное управление (ГИСУ) РТ.

Общая площадь промышленной площадки составит 111 га.

Так, согласно техзаданию, в перечень работ входит подготовка территории строительства (корчевка пней, вынос кабельных сетей), проведение сетей (газопровод, водопровод, канализация), возведение временных зданий и сооружений, а также благоустройство и озеленение территории.

Все работы необходимо завершить до июля 2018 года.

Напомним, в 2016 году Зеленодольск получил 966 млн рублей на строительство дорог и промышленной площадки. Отметим, что Зеленодольск был заявлен на получение статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).