В Татарстане прокуратура нашла незащищенные от террористов мотели

В Актанышском районе Татарстана прокуратура нашла несколько мотелей, недостаточно защищенных перед террористами, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проверка показала, что заведения «Сафар» и «Белые ночи» в случае террористической атаки не смогут ничего противопоставить, хотя по закону в них должны соблюдаться определенные меры безопасности.

— В мотеле «Сафар» не разработаны документы в части обеспечения охраны, пропускного режима, не определены должностные лица, ответственные за антитеррористическую защищенность объекта и его потенциально опасных участков, не обеспечена подготовка работников объекта к действиям при угрозе теракта на территории гостиницы. Кроме того, объект не оборудован тревожной сигнализацией, системой экстренного оповещения, — сообщили в прокуратуре.

Похожие нарушения нашли и в мотеле «Белые ночи».

Руководству мотелей выданы предписания по устранению нарушений.