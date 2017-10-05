Анонимно в Казани: о детской жестокости и проблемах в сфере обслуживания

В рамках новой рубрики портал ProKazan.ru рассказывает о том, что обсуждают жители города в Сети

О курении в подъездах

- Подскажите пожалуйста, как отучить соседа курить на лестничной площадке? Ругаться с ним уже устала, никаких нервов не хватит. На замечания не реагирует, посылает подальше. Невозможно дышать по утрам и вечерам. Всё в табачном дыму. Вожу детей в детсад и каждый день перед выходом им приходится вдыхать эту отраву.

О позитиве

- Люди, рaбoтaющиe в cфeрe oбcлуживaния, к вaм oбрaщeниe!

Бывaeт тaкoe, чтo прoдaвeц, ну или oфициaнт и т. п. cмoтрят тaк, будтo дeлaют вaм oдoлжeниe! C тaкими лицaми! Heльзя тaким людям рaбoтaть!

О проблемах в школе

- Моя дочь учится в школе. Одна мама рассказывала такую историю. Ребенок забыл обувь запасную. Ребенка не пустили в школу. Ребенок сидел и плакал на первом этаже. Благо был телефон и он маме позвонил. Мне интересно почему не пустили в школу. Учителя сами проходят в грязной обуви до класса и ничего. Как можно не пустить ребенка. Ну пусть бы обувь помыла. Я очень удивлена. Я все понимаю приказы и т.д. Но если бы ребенок ушел из школы и по дороге случилось страшное?

О детской жестокости

- Много обсуждений по поводу школьников и их учителей. Сегодня решил пройти мимо своей школы, и замечена такая картина. Лежит мертвая крыса, видать домашняя (белая была ). Девочки лет 8-9 просто забивают ее кирпичом, при этом снимая на телефон, как и так уже мертвой крысы разлетаются мозги. Конечно, когда я начал делать замечание, был послан. Совсем не ожидал такого поворота. Вот задается вопрос, что за молодые растут ?