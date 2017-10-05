Минобрнауки РТ может отменить «абонентскую плату» в детсадах

Для этого будут рассмотрены различные варианты

В Министерстве образования Татарстана могут отменить «абонентскую плату» в детских садах, для этого будут рассмотрены разные варианты. Об этом сообщил депутат Госсовета РТ от КПРФ Артем Прокофьев.

- В соответствии с протоколом совещания, ответственным лицам дано поручение проработать варианты, при которых возможно освобождение родителей от родительской платы за период отсутствия детей в детском саду, и подготовить соответствующие предложения для направления в кабинет министров Республики Татарстан, — говорится в ответе на обращение Прокофьева.

Ранее стало известно, что власти Татарстана не намерены отменять «абонентскую плату» за детский сад. Правительство РТ и президент республики Рустам Минниханов дали отрицательное заключение на законопроект фракции КПРФ в Госсовете. В законопроекте предлагалось, что родителей будут освобождать от оплаты услуг детского сада, если их ребенок не посещал детсад по уважительной причине. Однако в правительстве РТ подчеркнули, что отмена платы повлечет дополнительные расходы бюджета.

Инициатором законопроекта выступил зампред фракции КПРФ Артем Прокофьев. Так, согласно его проекту, плата должна устанавливаться «из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга».

Кстати, по данным КПРФ, Татарстан — это единственный регион в Приволжском федеральном округе, где родители вынуждены платить за детский сад, даже если ребенок его не посещает из-за болезни.