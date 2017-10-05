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Минобрнауки РТ может отменить «абонентскую плату» в детсадах

Минобрнауки РТ может отменить «абонентскую плату» в детсадах
16+
Фото: архив ProKazan
Для этого будут рассмотрены различные варианты

В Министерстве образования Татарстана могут отменить «абонентскую плату» в детских садах, для этого будут рассмотрены разные варианты. Об этом сообщил депутат Госсовета РТ от КПРФ Артем Прокофьев.

- В соответствии с протоколом совещания, ответственным лицам дано поручение проработать варианты, при которых возможно освобождение родителей от родительской платы за период отсутствия детей в детском саду, и подготовить соответствующие предложения для направления в кабинет министров Республики Татарстан, — говорится в ответе на обращение Прокофьева.

 

Ранее стало известно, что власти Татарстана не намерены отменять «абонентскую плату» за детский сад. Правительство РТ и президент республики Рустам Минниханов дали отрицательное заключение на законопроект фракции КПРФ в Госсовете. В законопроекте предлагалось, что родителей будут освобождать от оплаты услуг детского сада, если их ребенок не посещал детсад по уважительной причине. Однако в правительстве РТ подчеркнули, что отмена платы повлечет дополнительные расходы бюджета.

Инициатором законопроекта выступил зампред фракции КПРФ Артем Прокофьев. Так, согласно его проекту, плата должна устанавливаться «из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга».

Кстати, по данным КПРФ, Татарстан — это единственный регион в Приволжском федеральном округе, где родители вынуждены платить за детский сад, даже если ребенок его не посещает из-за болезни. 

Н. Вильданов, 25.10.2017, 17:31
Тэги: Дети
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Комментарии

Сергей25 октября 2017, 17:52
Давайте уже отменяйте
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8
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Народ25 октября 2017, 17:52
Как можно портить за неОказанную услугу , и почему РТ должна переплачивать ?! необходимо компенсировать предыдущие затраты !!!
0
5
Согласны с автором?
Горожанин25 октября 2017, 18:10
А еще отмените раздельное обучение в Сабинском районе !
0
2
Согласны с автором?
ага25 октября 2017, 18:35
"Кстати, по данным КПРФ, Татарстан — это единственный регион в Приволжском федеральном округе, где родители вынуждены платить за детский сад, даже если ребенок его не посещает из-за болезни."
Вот это сиграло роль, а не клоун, ряженный под коммуниста! После шумихи с навязыванием изучения языка Федералы обратили пристальное внимание на местный беспредел. Поэтому и "вызвали на ковер" нашего Орка! самое время активизироваться кинутым дольщикам, чтобы местным "удащливым" дали заслуженного пинка!
0
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