Экологи Татарстана потратят более 750 тыс рублей на фотоловушки и видеорегистраторы

Министерство экологии РТ планирует купить оборудование для фото-видеофиксации нарушений природного законодательства. Информация появилась на сайте госзакупок.

Сумма контракта — 756,6 тыс рублей, источник финансирования — бюджет республики.

Так, согласно документации, речь идет о фотоловушках, подводной видеокамере и видеорегистраторах.

Сообщается, что ведомство планирует купить 21 фотоловушку в металлическом корпусе в комплекте с солнечной панелью, одну подводную видеокамеру и 9 многофункциональных видеорегистраторов.

Однако, где техника будет установлена, не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане в ходе регионального приоритетного проекта на оздоровление Волги до 2025 года потратят 15,7 млрд рублей. Основной упор будет сделан на устранение сброса недостаточно очищенных сточных вод, на реконструкцию и модернизацию очистных сооружений канализации.