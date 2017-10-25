Сегодня в Казани ожидается снег

Сегодня, 26 октября, в Казани ожидается облачная погода, днем небольшой снег. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер юго-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха днем от -1 до +1 градуса. На отдельных участках дорог гололедица.