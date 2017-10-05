Самые высокие зарплаты в Казани: ожидания и реальность

ProKazan.ru узнал, кому в Казани предлагают самую большую зарплату

Сайт HeadHunter каждый месяц публикует список самых высоких зарплат в городах России. Мы проанализировали вакансии в Казани и узнали, каким специалистам предлагают самую большую зарплату.

Также мы спросили у казанцев, какие зарплаты они получают на аналогичных должностях в своих организациях. В подборку мы не включили вакансии для руководителей и предложения, предусматривающие переезд или работу вахтовым методом.

Менеджер по продажам — от 150 000 до 250 000 рублей

Компания-производитель светодиодной техники предлагает «амбициозному» менеджеру зарплату от 150 тысяч рублей. В описании вакансии нет никаких сверхъестественных требований: опыт работы от трех лет, общительность, позитивность, нацеленность на результат, уверенный пользователь ПК. Среди обязанностей указаны работа с «теплой базой» клиентов, продажа бренда и возможность командировок.

Галина, 43 года, менеджер по продажам рекламы:

«У меня оклад — 20 000 рублей, плюс 10% от суммы договоров на рекламу. Каждый месяц зарплата бывает разная, например, лето — не сезон, и найти клиентов бывает трудно. Но в среднем выходит 40 000 в месяц. Вообще, зарплата менеджера по продажам не ограничена. Все здесь зависит от тебя, насколько хорошо ты умеешь общаться и убеждать».

Алсу, 25 лет, работала менеджером по продажам в портретной мастерской:

«Я устраивалась на работу по вакансии, где была указана зарплата от 25 000 рублей. На самом деле оклад составил 10 000 рублей, остальное — 10% с продаж. Фирма небольшая и заказов было немного. Поэтому зарплата выходила 15 000-17 000. В итоге я решила уйти на другую работу, где есть нормальный гарантированный оклад».

Главный бухгалтер — от 85 000 рублей

Вакансия с окладом 85 000 рублей открыта для главных бухгалтеров. Соискателей приглашают в компанию по оптовым продажам продуктов питания. Среди требований указан опыт работы на данной должности от трех лет. Несмотря на то, что в названии вакансии прописана зарплата от 85 000 рублей, в самом объявлении уточняется, что оклад может варьироваться от 70 000 до 85 000 в зависимости от опыта кандидата.

Ольга, 52 года, главный бухгалтер на радио:

«Я получаю 60 000 рублей и мой доход меня устраивает. Свою должность я занимаю уже 20 лет. Высокая зарплата объясняется обилием обязанностей и ответственностью, которая лежит на бухгалтере. Малейшая ошибка и у всей фирмы будут проблемы. Даже зарплата 85 000 рублей — это не предел, ведь все зависит от размера фирмы. Я знаю крупные предприятия, где бухгалтеры зарабатывают более 100 000».

Врач акуше‎р-гинеколог — от 80 000 до 120 000 рублей

На высокую заработную плату может рассчитывать акушер-гинеколог в частной клинике. Требования к соискателю довольно серьезные, например, необходимо уметь проводить малые гинекологические операции. Кроме того, требуется грамотная речь и умение работать с пациентками «высокого социального статуса».

Анастасия, 24 года, врач-ординатор:

«После окончания ординатуры я могу рассчитывать на зарплату 20 000 в стационаре больницы или 25 000 в поликлинике. У врачей есть категории, но, если честно, на зарплату в государственных учреждениях они не сильно влияют. Зато в частных клинках прием у врача высшей категории стоит намного дороже. Акушеру-гинекологу можно устроиться в частный роддом и получать неплохую зарплату. Но не все частные клиники предлагают работу на полный рабочий день, обычно график плавающий, все зависит есть запись или нет. Как правило, врачи совмещают работу в поликлинике и дополнительно ведут прием в частных клиниках, в сумме можно заработать 40 000 рублей».

Риелтор — от 75 000 рублей

Приличную сумму обещают риелторам. Будущему работнику необходимо будет проводить мониторинг рынка недвижимости, расширять клиентскую базу и выполнять индивидуальный план доходов. Опыт работы не требуется, необходимо иметь навыки коммуникации и уметь работать в команде.

Дарья, 28 лет, работала риелтором:

«Я работала в маленькой фирме, которая занималась только арендой. Оклада у нас не было, все зарплата — это часть суммы со сделки. Когда устраивалась, начальство говорило, что люди будут звонить с просьбами найти квартиру. На самом деле нам самим приходилось звонить по объявлениям о поиске жилья и врать, что мы собственники. Зарплата выходила где-то 25 000, но доставались они с трудом».

Программист — до 200 000 рублей

В списке hh.ru этой специальности не было. Однако если провести поиск по вакансиям, то можно убедиться, что разработчикам предлагают внушительные суммы. Соискателям предлагается как удаленная работа, так и работа в офисе. Требования большинства вакансий включают знание нескольких языков программирования и серьезный опыт работы.

Ильдар, 23 года, frontend-р‎азработчик:

«На своей первой работе я получал как стажер 15 000 тысяч, работая четыре дня в неделю по восемь часов. После стажировки зарплату повысили до 25 000. Для программиста это небольшая сумма, но я воспринимал эту работу как возможность набраться опыта. Через год я перешел в другую IT-компанию, где сейчас зарабатываю 65 000 рублей. Учитывая, что опыт работы у меня всего два года, это довольно неплохо.

На самом деле зарплата 200 000 для программиста возможна, но ее, как правило, получают 2-3 человека в фирме. Уровень зарплаты зависит от языка программирования, опыта работы, дополнительных знаний».

Напомним, что по данным отдела госстатистики Казани, средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций составляет 39,3 тысяч рублей.