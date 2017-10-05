«Один не может улететь, второй не бросит». В Казани лебеди до сих пор не покинули озеро

Казанцы беспокоятся, что птицы могут замерзнуть, а ученые советуют пересмотреть мультфильм "Гадкий утенок"

Казанцы обеспокоены парой лебедей, которые остались на одном из озеров недалеко от автомобильного рынка. По мнению тех, кто встречал птиц, лебеди не могут улететь из-за верности - кто-то из пары отказывается бросать половинку.

- На квартале на озере плавает пара белых лебедей, - написала Аида Шайдуллина. - Видимо один лебедь не может улететь, а второй его не бросит, лебединая верность. Скоро зима, они могут погибнуть от холода и голода.

Орнитолог Ильгизар Рахимов успокаивает: переживать за птиц не стоит, они сами знают, когда им улетать. Он лично наблюдает за лебедями и уверен, что с ними все в порядке.

- Я регулярно посещаю озеро, смотрю на птиц и вижу, что два здоровых крепких лебедя, совершенно не раненых, не измученных просто пребывают на этой территории, - прокомментировал Ильгизар Рахимов. - Я думаю, что где-то они гнездились. Если они прилетят сюда на следующий год, это будет второй уникальный случай , когда отмечается место гнездования лебедя-шипуна в черте города.

Разимов говорит, что сам факт, что птицы до сих пор здесь, говорит о том, что они привязаны к этому месту. Это уже второй случай освоения водных территорий лебедями в черте города. Для городов-миллионников это уникально.

- Ничего с ними не случится. Улетают лебеди в последний момент. Вспомните мультик “Гадкий утенок”, где молодой лебеденок выбрался из своего убежища с морозами. Так и в жизни, лебеди покинут озеро, как только почувствуют, что температура воды стала слишком низкой. Не надо их излишне тревожить.