«Безусловно, мы отступаем»: в Госсовете РТ ответили о судьбе изучения татарского языка

В адрес Минобра РФ направлено предложение, в котором говорится, что до 1 января 2018 года объем преподавания русского языка будет доведен до объемов, предписанных ведомством

Заместитель председателя Госсовета РТ Римма Ратникова заявила, что в вопросе изучения татарского языка республика отступает, передает "радио Азатлык".

Так, по ее словам, в адрес министерства образования и науки России направлено предложение, в котором говорится, что до 1 января 2018 года объем преподавания русского языка будет доведен до объемов, предписанных Минобром РФ. В 10-11 классах татарский язык будет преподаваться на добровольной основе, а до 9 класса татарский язык школьники будут изучать как государственный язык республики.

- Безусловно, это компромисс. Безусловно, мы отступаем, - сказала Ратникова.

Кроме того, спикер Госсовета сообщил, что тема изучения татарского языка в школах республики будет обсуждаться завтра на сессии Госсовета.

- Без комментария этот вопрос не останется. Мы найдем какую-то форму. Эта тема будет поднята на завтрашней сессии Госсовета, - сказал он.

Напомним, ранее портал ProKazan писал о том, что Всемирный конгресс татар и муфтий Татарстана выступили против вытеснения татарского языка. В своем обращении они призывают жителей республики поддержать равноправный государственный статус татарского языка.