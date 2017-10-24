В Казани суд не удовлетворил иск Минкульта РФ за мат на концерте Шнурова

Ново-Савиновский районный суд Казани не удовлетворил иск министерства культуры РФ к «Татконцерт.ру», который, по мнению Минкульта, ответственен за мат Сергея Шнурова, который прозвучал со сцены на концерте в Казани. Об этом порталу ProKazan.ru сообщили в пресс-службе Ново-Савиновского суда.

- Суд не нашел состава правонарушения и оставил решение мирового суда в силе, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, концерт группы «Ленинград» прошел в Казани 3 июля. После этого Минкульт обратился с иском в мировой суд и потребовал оштрафовать организаторов концерта за мат. Однако мировой суд не нашел состава правонарушения и отказал в удовлетворении иска.