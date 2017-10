Минниханов в США обсудил возможность перемещения в капсулах со скоростью 1200 км/час

Он также поручил Министерству транспорта и дорожного хозяйства РТ внимательно изучить инновационный проект

Президент Татарстана Рустам Минниханов в Сан-Франциско накануне встретился с руководством компании Hyperloop Transportation Technologies, которая создает сверхскоростной транспорт на основе вакуумных технологий, скорость перемещения в таких капсулах может достигать 1200 км/ч.

Минниханову рассказали, что сверхскоростная система представляет собой закрытую трубу с вакуумом, в которой капсула (поезд) перемещается со скоростью от 480 км/ч, в перспективе - 1200 км/ч. Это возможно благодаря отсутствию трения рельсов и сопротивления воздуха.

Президент РТ поинтересовался вопросами обеспечения безопасности такого вида транспорта, а также спросил об окупаемости проекта. Минниханов отметил, что проект очень интересен и у многих российских регионов есть необходимость связать между собой некоторые территории скоростным транспортом. Такая технология, по его мнению, сравнима со строительством метрополитена, но может быть значительно дешевле.

Минниханов поручил Министерству транспорта и дорожного хозяйства РТ внимательно изучить инновационный проект.

К примеру, в случае постройки Hyperloop перемещение от Казани до Зеленодольска займет примерно 10 секунд.

Проект сверхскоростной системы поездов Hyperloop придумал глава SpaceX Илон Маск, но сам реализовывать его не стал — в 2013 году он выложил в открытый доступ все расчеты по созданию транспортной системы, состоящей из стальных труб, внутри которых со скоростью 1200 км/ч может перемещаться поезд в виде герметичной капсулы на аэродинамической подушке. Реализацией проекта занялось несколько команд, включая Hyperloop One.



Стоимость Hyperloop One, согласно источникам издания Recode, по итогам последнего раунда финансирования оценивается в $700 млн. Всего в компанию уже вложили $245 млн.



Летом 2017 года Hyperloop One объявила о первых успешных полномасштабных испытаниях всех систем технологии Hyperloop.