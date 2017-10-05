Казанский лукбук: арт-директор в воздушном платье с воланами и пальто осенних цветов

Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!

КСЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 31 ГОД



Арт-директор портала ProKazan.ru, газеты "Город"



и журнала "Blizko.Ремонт"

1. КАКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?

- Здесь банально - ношу все, что нравится. Одеваюсь по случаю и по погоде. Каких-то табу в одежде у меня нет.

2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ?

- Неопрятность, безразличие к своей внешности и одежде.

3. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ?

- Горкинско-Аметьевский лес. Считаю его самым стильным парком нашего города, но редко до него добираюсь. Люблю 39 квартал, очень скучаю по своему Ново-Савиновскому району, обожаю гулять и ностальгировать там с подругами из школы. Да я вообще всю Казань люблю.

4. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ В КАЗАНИ?

- Если честно, не люблю походы по магазинам. Мне очень быстро все надоедает и я уже ничего не хочу покупать. Но, если что-то нужно, иду в какой-нибудь торговый центр.



Люблю "Мегу", часто покупаю через Инстаграм и на сайтах (ASOS, Zara, H&M и многих других), там коллекции разнообразнее. Еще сейчас очень много умельцев, которые создают свои мини-бренды и делают уникальные вещи (шапки, одежду, украшения, обувь). Несколько раз заказывала, например, бижутерию из Екатеринбурга, девочка делает. Вообще люблю все, что сделано руками, с душой и своей философией.



