Муфтий РТ о «Матильде»: Свобода творчества, не уважающая ценности, является болезнью

Муфтий РТ Камиль Самигуллин сегодня в ходе заседания Межрелигиозного совета России прокомментировал выход фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя, заявив, что "свобода творчества, которая не уважает духовные и религиозные ценности, является в подлинном виде болезнью".

- Общество, которое смирилось с этой болезнью, ждет неминуемый упадок и стагнация, что мы ярко видим на примере западной культуры, погрязшей и культивирующей культ тела, безграничной свободы самовыражения, наслаждений и разврата, — цитирует его РБК.

По словам муфтия, последствия подобной болезни отчетливо видны в западной культуре, где один из самых высоких в мире процентов самоубийств, разложение семейных ценностей, увеличение беспризорных детей, естественная убыль населения.

Накануне православная общественность Елабуги обратилась к генеральному директору ЗАО «Эссен Продакшн АГ» и владельцу РК «Манхеттен» и кинотеатра «Бруклин» Леониду Барышеву с просьбой отменить показ фильма «Матильда».

Напомним, фильм «Матильда» о романе Николая II с балериной Матильдой Кшесинской выходит в российский прокат 26 октября.