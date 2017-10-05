Подробности убийства беременной собаки на Жилплощадке в Казани: за ней велась охота

Жители Жилплощадки не хотят раскрывать имена живодеров

Стали известны подробности жестокого убийства собаки на Жилплощадке. Как рассказали ProKazan.ru зоозащитники, собака действительно вела себя агрессивно, из-за чего с ней решили жестоко расправиться.

Как удалось узнать зоозащитникам, на собаку была устроена настоящая охота. Выяснилось, что собака действительно проявляла агрессию, после чего несколько мужчин нашли ее в домике, где она обитала, приволокли во двор, связали и повесили.

- Это сделали люди ,кто хотел избавиться от агрессивной собаки, - рассказала зоозащитница Наталья Абрашитова. - Был мужчина последний покусанный , после этого группа людей искали и убили собаку. Это со слов адекватных соседей. Но там такой мрак и тьма, что не видели кто это. Жилка гиблое место, так что вряд ли, кто их сдаст.

Чтобы восстановить справедливость зоозащитники опубликовали электронный адрес, на который можно анонимно сообщить имена живодеров. Однако свидетели происшествия говорят, что ничего не видели.

Вчера по факту жестокого убийства с животного было написано заявление в полицию. Начальник пресс-службы УВД Казани Рашид Хамидуллин подтвердил, что сейчас силовики занимаются поиском.

В- едутся оперативно-розыскные мероприя. Пока все проверяется, мы разбираемся, - сказал Хамидуллин.

Будет ли возбуждено уголовное дело, станет известно после проверки.