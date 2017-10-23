На восстановление Адмиралтейского пруда в Казани потратят 468 млн рублей

В Казани на восстановление Адмиралтейского пруда из бюджета РТ потратят 468 млн рублей, такие данные содержатся в опубликованных результатах двух тендеров.

По первому тендеру строительно-монтажные работы выполнит ПСО "Казань", контракт был заключен по максимально возможной цене — 366,4 млн рублей.

Компании нужно будет извлечь из пруда механический мусор, расчистить водоем от поваленных деревьев, скосить водную растительность, а также освободить его от загрязненных донных отложений. Подрядчик должен будет расширять русло, проток, обустроить дно пруда, закрепить береговые откосы и береговые полосы, в том числе кустарниковой растительностью и с использованием георешеток и геотекстильных материалов; заселить пруд молодью рыб и биопланктоном и даже поставить фонтан для аэрации воды. Кроме того, нужно будет расчистить береговую зону и посадить лесозащитную полосу.

Работы нужно завершить до 31 декабря 2017 года.

Согласно второму тендеру необходимо будет построить очистные сооружения за 101,8 млн рублей, этим займется ООО "ВТ "Стройинжиниринг. Им до 30 сентября следующего года надо будет возвести очистные сооружения с внутренними санитарно- и электротехническими системами и наружными сетями канализации, построить системы водо-, газо- и теплоснабжения, а также благоустроить и озеленить территорию.

Справка



После создания Куйбышевского водохранилища и, как следствие, затопления значительных территорий возле Казани и внутри нее, русло реки Казанка было перенесено на несколько километров южнее - туда, где ныне располагается Кировская дамба.



Старое русло реки между Адмиралтейской слободой и историческим Заречьем было огорожено от Волги и остальной части Казанки плотинами и постепенно стало заболачиваться.