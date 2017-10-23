«Мусор убрали, территорию во дворе отремонтировали»: ответы властей на жалобы казанцев

ProKazan.ru узнал у администрации районов, мэрии и других ведомств, что делается для решения проблем, с которыми сталкиваются наши читатели

Каждый день в нашу редакцию поступают десятки звонков, писем и смс-сообщений. Казанцы жалуются на разбитые дороги, отсутствие детских площадок, поборы, ЖКХ и надоедливые незаконные парковки. Для скорейшего решения проблем, мы отправили все обращения в ответственные органы и узнали, что делается для их решения.

СОСТОЯНИЕ ДВОРОВ

- Во дворе на улице Братьев Касимовых, 56 не вывозят мусор.

- Дворовая территория дома №56 по улице Братьев Касимовых приведена в надлежащее санитарное состояние, мусор вывезен, - ответили в администрации Вахитовского и Приволжского районов.

- На улице Габишева, 4 не вывозят мусор вовремя.



- Твердые коммунальные отходы вывозят согласно графику, крупногабаритный мусор - по мере накопления, - отчитались в администрации Вахитовского и Приволжского районов.

- На Минской 32, около второго подъезда, не вывозят мусор.

- Вывоз крупногабаритного мусора с территории дома №32 по улице Минская осуществлен, - сообщили в Исполнительном комитете.

- Во дворе на Дубравной, 47 нет детской площадки.



- Установка малых архитектурных форм на дворовой территории в 2107-2018 год не запланирована. Для проведения комплексного благоустройства дворовой территории с обустройством современного игрового комплекса требуются значительные денежные средства. Все работы по благоустройству производятся за счет средств, внесенных жильцами дома по статье «Содержание жилого помещения», - ответил Андрей Лобов, глава администрации Вахитовского и Приволжского районов. - Для вопроса об установке архитектурных форм необходимо представить в управляющую компанию по адресу улица Ипподромная, 17 протокол общего собрания собственников жилья с определением источника финансирования.

- Двор на Сыртлановой, 5 не освещается уже год.



- В АО «Казэнерго» направлено письмо с просьбой произвести обследование и ремонт имеющихся светоточек на дворовой территории дома №5 по улице Сыртлановой, - прокомментировал Андрей Лобов, глава администрации Вахитовского и Приволжского районов.

ДОРОГИ

- На Зорге, 43 нет асфальта во дворе.

- Во дворе на Зорге, 81, 85 и 87 разбит асфальт.

- Въезд во двор на Сыртлановой, 11 весь в ямах.

- В Приволжском районе требуется благоустроить большое количество внутриквартальных проездов, дворовых территорий и тротуаров. Однако включить все объекты в программу ремонта на 2017 год в связи с ограниченностью финансовых средств бюджете, к сожалению, не представляется возможным, - заявил Андрей Лобов, глава администрации Вахитовского и Приволжского районов. - Вопросы ремонта этих участков будут решаться по мере появления денежных средств.

На Сафиуллина, 30 сплошные ямы на дороге, к подъездам No5 и 6 нельзя пройти.

- Согласно программе приведения в нормативное состояние дворовых территорий и поселковых дорог в Казани в 2017 году в настоящее время по заказу ГКУ «Главтатдортранс» ведется капитальный ремонт дворовой территории указанного дома, - ответили в администрации Вахитовского и Приволжского районов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА

- У станции метро проспект Победы, торговцы оставляют за собой мусор.

- В целях недопущения несанкционированной торговли и обеспечения общественного порядка сотрудниками отдела по вопросам общественной безопасности администрации Вахитовского и Приволжского районов Исполнительного комитета Казани регулярно проводятся рейды по ликвидации стихийной торговли с привлечением виновных лиц к административной ответственности. Так, в текущем году проведено 117 рейдов по ликвидации стихийной торговли, из них 34 — с изъятием вещей. За нарушение порядка организации уличной торговли по указанному адресу составлено и направлено на рассмотрение в административную комиссию Казани 274 протокола по статье 3.2 кодекса РТ об административных правонарушениях. Кроме того, текущее содержание, регулярная очистка от мусора указанной территории осуществляются силами подрядных организаций. Работа в данном направлении продолжается. В случае выявления подобных фактов в отношении виновных лиц будут приняты меры административного воздействия, - прокомментировали ситуацию в администрации Вахитовского и Приволжского районов.

- Напротив дома No21 по улице Мавлютова загублены саженцы. Из 40 осталось только 10.

- Вопрос замены высохших саженцев будет рассмотрен дополнительно при наличии посадочного материала.

- На Спартаковской, 19 ветки деревьев настолько разрослись, что перекрыли тротуар, приходится выходить на проезжую часть, чтобы обойти их.

- Работы по обрезке деревьев возле дома №19 по улице Спартаковская включены в план на текущий год и будут выполнены при условии достаточного финансирования.

- На Тукая, 58 стоит большое сухое дерево.

- Работы по сносу аварийного дерева будут проведены в октябре 2017 года.

Лестница, ведущая с улицы Хороводная на Подгорную находится в ужасном

состоянии.

- Согласно проведенной инвентаризации в 2010 году на балансе администрации данная лестница не числится. Лестница требует нового строительства.

- На территории школы N10 за хозяйственной постройкой лежит гора мусора - спиленные деревья и бутылки.

- Ветки от спиленных деревьев за гаражом будут вывезены Администрацией МБОУ «Татарско-русская средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов» Приволжского района г.Казани.

- С проспекта Универсиады на улицу Магаданская у домаNo18 ведет лестница,

которая разваливается на глазах.

- В связи с ограниченностью финансовых средств в городском бюджете указанная лестница не вошла в перечень объектов благоустройства жилых массивов.