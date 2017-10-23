В Татарстане погиб ребенок, которого мать придавила во сне

В Альметьевске 19-летняя жительница города придавила во сне своего 2-месячного ребенка, он скончался. Об этом ProKazan.ru сообщил источник.

Инцидент случился 14 октября, предварительно, ребёнок умер от удушения. По данному факту возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Идет расследование.