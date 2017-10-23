В РТ задержали экс-главу исполкома Тукаевского района, уволенного несколько дней назад

В Татарстане накануне был задержан экс-глава исполкома Тукаевского района Расим Асылгараев, который покинул свой пост несколько дней назад. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Вместе с ним были задержаны юрист ГК "Еврогрупп" Альберт Халиуллин и бывший учредитель УК "Электротехников" и родственник экс-мэра автограда Василя Шайхразиева Айрат Марданшин.

Причины задержания неизвестны.

Ранеее в доме владельца челнинской ГК "ЕвроГрупп" Алексея Миронова проходили обыски по заявлению главы исполкома Набережных Челнов Рината Абдуллина. Они проводились по уголовному делу, которое возбудили в отношении неустановленных лиц по статье 285 УК РФ "Злоупотребление полномочиями" по делу о земельных участках.