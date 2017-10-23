По некоторым данным, хищник скончался от онкологического заболевания

В казанском зоопарке скончался последний снежный барс - самка Теофани, об этом ProKazan.ru сообщили в самом зоопарке.

Теофани умерла еще в августе, по некоторым данным, от онкологического заболевания. Сейчас в ее вольере живет львица Люся.

Напомним, в этом году 23 февраля в зоопарке умер снежный барс по кличке Тамерлан. Животное было подарено первым президентом РТ Минтимером Шаймиевым. Животное скончалось от онкозаболевания прямо на глазах у зрителей.

Отметим, сегодня обстановку в казанском зоопарке прокомментировал и известный блогер Рустем Адагамов.