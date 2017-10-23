В Казани продают виллу почти за 675 млн рублей

В Боровом Матюшино продают эксклюзивную виллу за 674,9 млн рублей, общей площадью 3 тыс кв м. Соответствующее объявление размещено на сайте по продаже люксовой недвижимости.

Сообщается, что вилла находится на берегу Волги, есть собственный выход к пляжу и футбольное поле. В объявлении также указано, что на территории виллы расположены два кирпичных дома, 4-местный гараж и участок с дизайнерским декором. В общем доме три этажа, в гостевом доме есть баня с сауной. Всего в доме 17 комнат.

Отмечается, что в доме уже есть итальянская мебель, винный погреб. Объект охраняется 24 часа.

Кстати, эта вилла продается с 2015 года.