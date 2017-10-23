Обзор тендеров: в Казани будут варить 15 млн литров пива в месяц и ремонтировать улицу

Портал ProKazan.ru изучил сайт госзакупок и выбрал самые интересные тендеры недели

83 миллиона на улицу Братьев Батталовых

Хорошая новость для автомобилистам, которым часто приходиться пользоваться улицей Братьев Батталовых. Здесь запланирована масштабная реконструкция дороги, первый этап которой должен будет завершиться 13 сентября 2018 года.

В порядок приведут дорожное полотно на участке от Оренбургского тракта до улицы Белые Росы. На реконструкцию 1,7 км улицы выделят 83,5 миллиона рублей. Здесь планируют провести работы по замене инженерных коммуникаций, возведении земляного полотна и ливневой канализации.

Госсовет РТ готовится к Новому году

Госсовет РТ заказал печать 250 пригласительных билетов на детскую парламентскую елку, а также 500 персонализированных открыток "С новым годом".

На печать поздравительных комплектов, каждый из которых включает конверт, открытку-игрушку и приглашение, планируют потратить чуть больше 300 тысяч рублей.

"Татспиртпром" построит пивзавод за 3 миллиарда

"Татспиртпром" опубликовал тендер на строительство пивоваренного завода "Белый Кремль" в Чистополе. Стоимость контракта - 2,8 миллиарда рублей.

Напомним, Татспиртпром получил права на производство и реализацию в России и Татарстане премиальных баварских сортов пива. Запуск пивоваренного завода "Белый Кремль" в эксплуатацию ожидается в 2018 году.

Согласно документам, приложенным к госзаказу, оборудование позволит производить 150 тысяч гектолитров пива в месяц, то есть 15 миллионов литров.