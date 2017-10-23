«Снимите ролик за чай и кальян» или будни казанских блогеров

ProKazan.ru пообщался с создателями юмористического блога Avgust.tv

Avgust.tv – юмористический блог в Instagram с аудиторией 143 000 подписчиков. Блог существует с мая 2017 года, ведут его двое творческих молодых людей из Казани – Артем Avgust и Адель TV (настоящих фамилий они не раскрывают). Основное содержание блога – это развлекательные вайны и небольшие скетчи.

Вайн – короткий ролик, показывающий определенные моменты из жизни. Скетч – небольшая комедийная видеозарисовка с несколькими действующими лицами.

Публикация от ������Avgust.tv (@avgust.tv) Июн 26 2017 в 2:23 PDT



Как пришла идея создать блог?

Артем еще до «вайнов» занимался бизнесом, связанным с соцсетями, и вел свой блог об SMM. Адель в университете участвовал в КВН, правда, по собственному признанию, на сцену он вышел всего два раза, зато полюбил писать сценарии для выступлений команды.

«Адель раньше занимался КВН, а я всегда любил смехопанораму Петросяна. На этой почве мы сошлись и начали снимать вайны, – рассказывает Артем. – Хотелось бы мне так ответить, но нет. На самом деле идея пришла ко мне. Я работал в соцсетях и знал многих блогеров: их контент и заработок. У меня был опыт продвижения, а у Аделя – актерские данные. И мы решили выразить наши общие идеи в блоге».

Публикация от ������Avgust.tv (@avgust.tv) Май 8 2017 в 11:53 PDT

«Вайн должен быть жизненным»

В самом начале Avgust.tv выбрали историческую тематику. Молодые люди хотели создавать уникальный контент, а ниша исторических вайнов была свободной. Однако через некоторое время блогеры поняли, что историей интересуется очень узкая часть аудитории, особенно в Instagram.

«Мы теряли часть аудитории, так как вайн должен быть жизненным, и зритель должен узнавать в нем себя. А так называемую «жизу» тяжело перекинуть на историю. Поэтому историческую тематику мы оставили как часть нашего контента, чтобы была оригинальность. Остальные начали снимать в более классическом юмористическом формате. Но «заезженную» тему отношений, про которую снимают большинство вайнеров, мы брать не стали», – пояснили блогеры.

Публикация от ������Avgust.tv (@avgust.tv) Май 10 2017 в 2:40 PDT

Идеи для видео

«За сценарии отвечаю я, – рассказывает Адель. – Идеи чаще всего приходят на жизненном опыте. Происходит какая-то ситуация, и сразу ты думаешь, как на эту тему снять смешной вайн. В наше время без юмора в жизни сложно».

В своих скетчах блогеры Avgust.tv постоянно предстают в различных образах. Так, постоянными героями роликов являются бабка и внучара, гопник, гастарбайтеры, гаишник, а также исторические персонажи – Иван Грозный, Сталин, Гитлер. Иногда к съемкам видео блогеры подключают своих друзей и знакомых.

«Например, мой любимый персонаж – это бабка. Она у меня хорошо получается, судя по отзывам Артема, его мамы и моей мамы», - смеется Адель.

Публикация от ������Avgust.tv (@avgust.tv) Июл 3 2017 в 7:25 PDT

Сколько времени уходит на создание видео?

По словам Артема, на производство одного ролика уходит от четырех часов до нескольких дней. В среднем блогеры публикуют один или два скетча в неделю.

«Иногда мы снимаем все за час и еще пару часов монтируем, но чаще всего на вайн мы тратим один-два дня. Нам нужно, чтобы видео было качественным и «зашло» аудитории. Поэтому даже не все вайны мы выпускаем: бывает сняли и поняли, что получилось не то, что хотели», - поясняет Артем Avgust.

«Снимите нам ролик за чай и кальян»

Помимо обычных развлекательных роликов, блогеры снимают и рекламные вайны. По словам Аделя и Артема, с рекламными предложениями к ним обращаются часто, и иногда просьбы бывают очень странными.

«Нам предлагали снять рекламный ролик за кальян и чай. Еще кто-то предлагал в качестве оплаты депозит 2000 рублей в кафе», - рассказывает Адель.

Публикация от ������Avgust.tv (@avgust.tv) Окт 13 2017 в 2:50 PDT

«Мы к рекламе относимся исключительно с той позиции, сможем ли мы снять смешной вайн на эту тему и придать ему рекламности. Главное, он должен понравится самой аудитории, - объясняет Артем. - Сейчас у нас не стоит цель делать много рекламы. Наш блог еще на стадии развития, через год мы планируем набрать пол миллиона подписчиков».

Блогосфера Казани

Блогеры отметили, что по сравнению с Санкт-Петербургом и Москвой, в Казани блогосфера гораздо менее развита. По мнению Артема, для Татарстана 100 000 подписчиков – это уже много. Зато у начинающих блогеров здесь есть перспектива развития, утверждает блогер.

Публикация от ������Avgust.tv (@avgust.tv) Авг 2 2017 в 2:33 PDT

Как стать блогером?

Avgust.tv по нашей просьбе указали несколько самых важных вещей, о которых должен в первую очередь подумать начинающий блогер, прежде чем снимать видео: