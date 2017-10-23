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Минобрнауки Татарстана о «языковом» вопросе: «Еще пару дней нужно подождать»

Минобрнауки Татарстана о «языковом» вопросе: «Еще пару дней нужно подождать»
16+
Фото: ProKazan.ru

Заместитель министра образования и науки Татарстана Андрей Поминов подтвердил, что накануне глава ведомства Энгель Фаттахов был в Москве. Однако, встречался ли он там с министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой, неизвестно, пишет «Бизнес Онлайн».

- Он был в Москве, но я его не видел, поэтому ничего прокомментировать не могу, поскольку я с утра здесь на собрании, - сказал Поминов.

Он также отметил, что министр сам будет комментировать этот вопрос, добавив, что по результатам проверок прокуратуры будет принято решение.

- Предписания прокуратуры будут выполняться. Конечно, и родители, и учителя, и директора школ беспокоятся. Думаю, еще день-два нужно подождать — и будет решение озвучено, - пояснил Поминов.

Напомним, в настоящее время Рособрнадзор совместно с прокуратурой Татарстана проверяет школы республики в связи с обязательным изучением татарского языка.

Все новости по теме можно прочитать по ссылке.

 

Люция Кашапова, 24.10.2017, 13:34
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

doc7424 октября 2017, 13:49
...Драмкружок, кружок по фото,
Хоркружок - мне петь охота,
За кружок по рисованью
Тоже все голосовали...
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дядя Вася24 октября 2017, 13:55
"еще день-два нужно подождать — и будет решение озвучено"

т.е. они еще не придумали, что бы такое соврать :-D Будут все кагалом "рожать" официальную версию 8-*
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Ильдар24 октября 2017, 13:56
Что гадать-то) "Разъяснение" об обязательности изучения татарского , которое полтора месяца висело на главной странице сайта МинОбр РТ, - вчера пропало куда-то)))). Я просто на лицо хочу посмотреть нашего министра, когда он (щепелявя и ськрипя зюбами) признает наконец очевидное и даст официальную отмашку на добровольное изучене языка.
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doc7424 октября 2017, 13:56
Всё добровольное - принудительно, взносы в помощь школе, изучение тат. языка. Лучше бы наши чинуши, с поборами так активно боролись, как с русским языком. Пчёлы против мёда.
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Гаражный24 октября 2017, 14:08
А почему на фото к новости школьники карту США изучают? Какое отношение это имеет к татарскому языку?
Или сейчас география на татарском преподаётся?
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Ильдар24 октября 2017, 14:13
В ответ на комментарий пользователя
А почему на фото к новости школьники карту США изучают? Какое отношение это имеет к татарскому языку?
Или сейчас география на татарском преподаётся?
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Русскоязычным сейчас НИЧЕГО на татарском преподаваться не будет , если только по письменно выраженному родителями согласию .
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Татарин24 октября 2017, 14:14
Ура! Победа наша! Урысы гнутся!
По личным каналам знаю что татарский сокращают но остается везде! Учат все! Заявлениями родителей можно подтереться!
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Горожанин24 октября 2017, 14:14
Министерство образования РТ во главе с Энгелем Фаттаховым это воплощение беззакония, творимого чиновниками РТ на протяжении последних 25 лет. Они делают все возможное, чтобы эта система игнорирования российского законодательства продолжала существовать. Для этого переворачивают объективные истины. Например, подняли шумиху по якобы имеющему факту - ущемления прав татарского населения в части возможности изучения татарского языка. Никто не запрещает изучать татарский язык. Лично я за свободу его изучения и существование. Но не нужно навязывать его изучение детям других национальностей, которым он не пригодится в жизни.
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Горожанин24 октября 2017, 14:16
В ответ на комментарий пользователя
Ура! Победа наша! Урысы гнутся!
По личным каналам знаю что татарский сокращают но остается везде! Учат все! Заявлениями родителей можно подтереться!
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Скорее ты загнешься, упырь кривоногий.
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