Минобрнауки Татарстана о «языковом» вопросе: «Еще пару дней нужно подождать»

Заместитель министра образования и науки Татарстана Андрей Поминов подтвердил, что накануне глава ведомства Энгель Фаттахов был в Москве. Однако, встречался ли он там с министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой, неизвестно, пишет «Бизнес Онлайн».

- Он был в Москве, но я его не видел, поэтому ничего прокомментировать не могу, поскольку я с утра здесь на собрании, - сказал Поминов.

Он также отметил, что министр сам будет комментировать этот вопрос, добавив, что по результатам проверок прокуратуры будет принято решение.

- Предписания прокуратуры будут выполняться. Конечно, и родители, и учителя, и директора школ беспокоятся. Думаю, еще день-два нужно подождать — и будет решение озвучено, - пояснил Поминов.

Напомним, в настоящее время Рособрнадзор совместно с прокуратурой Татарстана проверяет школы республики в связи с обязательным изучением татарского языка.

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