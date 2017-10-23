Казанцев через мессенджеры пугают фотографиями трупов из США и Москвы

Казанцам через популярный мессенджер WhatsApp начали пересылать фото расчлененных тел, убийства, якобы, произошли в казанском парке Победы, но, как выяснил ProKazan.ru, эти фото - фейковые.

Сообщение о якобы произошедших убийства прислали сегодня утром, на них - несколько фото. Если проверить их через поисковые системы, то выяснится, что тело без головы сфотографировано в США, а отрубленные конечности - в Москве.

В Казани подобных убийств не происходило.

Также в последние несколько дней по татарстанским сообществам рассылают фотографии 12-летнего мальчика, которого, якобы, привезли в ЦРБ без сознания. В ходе проверки фото можно выяснить, что эта информация фейковая, что фотографии уже больше двух лет, родители мальчика давно нашлись.

Отметим, в Татарстане периодически происходят массовые "панические" рассылки через мессенджеры и соцсети, к примеру, в прошлом году родители казанских школьников стали получать по WhatsApp аудиосообщения о том, что в столице Татарстана вовсю "бушует"свиной грипп. Якобы в Казани от этого гриппа уже погибли 39 человек. Выяснилось, что эта информация также не соответствует истине.

Периодически начинаются рассылки со слухами о крушении татарстанских банков, они стали особо массовыми после лишения лицензии "Татфондбанка". Правоохранительные органы грозились найти виновников рассылки, однако о возможных результатах расследования не сообщалось.