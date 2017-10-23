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МВД собирается повысить штрафы за предоставление жилья нелегальным мигрантам

МВД собирается повысить штрафы за предоставление жилья нелегальным мигрантам
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Фото: архив ProKazan

Комитет Госдумы по госстроительству рассмотрит сегодня законопроект, согласно которому посредникам, помогающим нелегальным мигрантам оформлять поддельные документы, грозит ужесточение наказания. Под действие законопроекта попадут и те, кто сдает мигрантам жилье и предоставляет транспорт, сообщают «Известия».

Должностным лицам будет грозить взыскание от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (сейчас 25–30 тыс. руб.), штрафы для компаний составят 400–500 тыс. руб. (сейчас 200–300 тыс. руб.). Граждане за оказание незаконных услуг заплатят от 2 тыс. до 5 тыс. руб. (сейчас он не превышает 4 тыс. руб.). Изменения предлагается внести в ст. 18.9 КоАП «Нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства».

Первый замглавы комитета Михаил Емельянов («Справедливая Россия») заявил, что поддерживает инициативу. «Это правильное решение, абсолютно назревшая мера, потому что с нелегальной миграцией нужно бороться. У нас 10 млн только легальных мигрантов, а нелегальных — никто не считает»,— заявил он.

Зконопроект был разработанн МВД. В пояснительной записке МВД ссылается на рост числа выявленных нарушений в этой сфере — 2015 году было составлено 40 149 протоколов, тогда как в 2014 году их было значительно меньше — 37 698.

Н. Вильданов, 24.10.2017, 10:29
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин24 октября 2017, 10:39
Сделайте премию для бдительных соседей,и проблемы как не бывало.
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Ильнур Рамазанов24 октября 2017, 10:50
Сделайте визовый въезд для граждан соседних государств и все.
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герцог24 октября 2017, 11:02
О нелегальный иммигрант
Он в тоже время коммерсант
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Горожан24 октября 2017, 11:06
Высылать их обратно не пробовало МВД ? Менты как обычно по самому простому сценарию идут - штрафовать граждан России
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Горожанин24 октября 2017, 11:13
Давно пора. Да и легальным нечего жилье сдавать. Потом все жалуются что насекомые появляются. В свой подьезд ни за что ч...к не пущу.
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