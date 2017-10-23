В Казани на три недели закроют движение по улице Красноуральская

В Казани с сегодняшнего дня для проезда закрыта улица Красноуральская, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

- Будет закрыта проезжая часть улица Красноуральская около дома №42 по Оренбургскому тракту, - говорится в сообщении.

Ограничение продлится до 14 ноября, это связано с проведением на этом участке работ по прокладке водопровода и канализации.

В связи с этим Исполком города простит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.