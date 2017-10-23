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В казанской столовой обнаружили кишечную палочку

В казанской столовой обнаружили кишечную палочку
16+
Фото: из архива ProKazan.ru

В Казани в «Домашней столовой», которая находится на улице Большая Красная, 34 была обнаружена кишечная палочка. Об этом сообщает Роспотребнадзор по РТ.

Так, в ходе внеплановой проверки были выявлены многочисленные нарушения.

- Как показала проверка, работники заведения не убирают после каждого посетителя, столы грязные, в крошках. Также в столовой отсутствовали моющие и дезинфицирующие средства, не соблюдаются условия хранения салатов, - сообщили в ведомстве.

Бактерии группы кишечной палочки были обнаружены в смывах с подносов для посетителей.

Кроме того, на работу персонал принимался без прохождения медицинского осмотра в полном объеме.

Проверка также показала обман посетителей со стороны сотрудников общепита.

- При контрольном взвешивании некоторых блюд средняя масса одного изделия  была значительно занижена, в меню указан другой вес блюд, - добавили в Роспотребнадзоре.

Таким образом, юридические и должностные лица ООО «Атлас» будут привлечены к административной ответственности. 

Люция Кашапова, 24.10.2017, 08:52
Тэги: Еда
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Комментарии

Горожанин24 октября 2017, 08:58
А сколько их не обнаруженых, о-о-о.Если везде сделать проверки, то можно на писать, в городе обнаружена большая кишечная палка. :-D
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Горожанин24 октября 2017, 08:59
заставить съесть блюда самими владельцами
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Горожанин24 октября 2017, 09:10
Кишечное бревно)
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Горожанин24 октября 2017, 09:27
Ну, кстати, возможно. Сам недавно серил всю ночь, грешу на ДС
0
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Горожанин24 октября 2017, 09:30
Просто ты засранец, столовая тут непричем
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