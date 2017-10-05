Первый сильный снегопад в Казани: ProKazan собрал фотографии казанцев из соцсетей

В ГИБДД вновь предупредили о сильной гололедице на дорогах

В Казани сегодня прошел первый сильный снегопад, ProKazan.ru собрал лучшие фото из соцсетей. Отметим, завтра в Казани ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Публикация от From Russia with Love (@ismaylovaanastasia) Окт 23 2017 в 6:50 PDT

Публикация от Dudkina.k (@dudkina_k_) Окт 23 2017 в 6:49 PDT

Публикация от Звёздное сияние Челси (@zviozdnoesiiani) Окт 23 2017 в 6:45 PDT

Публикация от asmr (@wow_asmr.asmr) Окт 23 2017 в 6:49 PDT

Зима) Публикация от Все только начинается) (@katrinelka_kzn) Окт 23 2017 в 6:43 PDT

Первый снег в Казани!#первый #снег #вказани #скорожопа #новыйгод Публикация от Василина (@vasilina74) Окт 23 2017 в 6:44 PDT

Зима пришла Публикация от Lyubov Valitova (@lubavalitova) Окт 23 2017 в 6:39 PDT

#Снег2018 #первыйснегвказани #первыйснег #новыйгод2018 Публикация от Адель Агафонов (@adelagafonov) Окт 23 2017 в 6:38 PDT

Публикация от Firuza Emelyanova (@valerkina__fifa) Окт 23 2017 в 6:31 PDT

Отметим, в ГИБДД вновь предупредили водителей о сильной гололедице на дорогах.