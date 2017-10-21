В Казани осудили экс-сотрудницу Росреестра за взятки

В Казани осудили бывшую сотрудницу Росреестра 38-летнюю Венеру Сафиуллину за взятки. Об этом сообщает Следственный комитет РТ.

Женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей 285.3 УК РФ (внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений, повлекшее тяжкие последствия) и статьей 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за незаконные действия.).

Так, судом установлено, что в 2013 году к Сафиуллиной обратилась знакомая, которая представляла интересы местной предпринимательницы.

- Женщина попросила Сафиуллину помочь в госрегистрации права собственности последней на торговый павильон, площадью 83,5 кв.м. по улице Фучика, 4. При этом в документации на объект недвижимости, отсутствовал подлинный экземпляр договора аренды земельного участка, - сообщили в ведомстве.

Сафиуллина сказала, что сможет помочь лишь в том случае, если документы попадут именно к ней. Для этого сначала необходимо было обратиться в Управление Росреестра по РТ с заявлением о госрегистрации договора аренды участка, а уже затем донести все другие документы, подтверждающие право собственности на павильон. При этом за гарантированную регистрацию Сафиуллина потребовала 150 тысяч рублей.

- После того как деньги были переданы подсудимая внесла заведомо недостоверные сведения о регистрации. Аналогичным образом через ту же знакомую Сафиуллина провернула еще одну подобную аферу, - добавили в ведомстве.

Таким образом, суд признал Сафиуллину виновной и назначил ей наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 1 млн. рублей.