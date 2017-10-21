Пользователи соцсетей требуют от Минниханова защитить татарский язык

Пользователи социальных сетей требуют от президента Татарстана Рустама Минниханова выступить в защиту татарского языка. Подписчики стали оставлять комментарии под постами Минниханова в Instagram и во «ВКонтакте».

Так, накануне глава республики в своем Instagram опубликовал 8 фотографий и почти под каждым постом подписчики просили Минниханова сохранить татарский язык.

- Надо сохранить татарский язык. Давайте поднимать уровень татарского, необходимо строить крутые татарские школы и высшие учебные заведения, - написала пользователь Gulnara_ani.

- Как можно, живя в Татарстане, с татарским президентом, оставить татарский язык факультативным? Это уничтожение татар? Куда мы катимся?, - задалась вопросом пользователь leisania84.

Кстати, некоторые комментарии под фотографиями иногда удаляются. Поэтому позже пользователи стали комментировать пост таким образом, чтобы комментарий относился к опубликованному фото.

- Если руководство республики не выскажется в защиту татарского языка, татарский язык останется вот таким вот пнем, - пишет fagilia3625.

Также многие обеспокоены тем, что большинство учителей татарского языка останутся без работы.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Татарстана попросили кандидата в президенты России Ксению Собчак защитить татарский язык.