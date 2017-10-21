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Пользователи соцсетей требуют от Минниханова защитить татарский язык

Пользователи соцсетей требуют от Минниханова защитить татарский язык
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Фото: скриншот www.instagram.com/rusminnikhanov

Пользователи социальных сетей требуют от президента Татарстана Рустама Минниханова выступить в защиту татарского языка. Подписчики стали оставлять комментарии под постами Минниханова в Instagram и во «ВКонтакте».

Так, накануне глава республики в своем Instagram опубликовал 8 фотографий и почти под каждым постом подписчики просили Минниханова сохранить татарский язык.

- Надо сохранить татарский язык. Давайте поднимать уровень татарского, необходимо строить крутые татарские школы и высшие учебные заведения, - написала пользователь Gulnara_ani.

- Как можно, живя в Татарстане, с татарским президентом, оставить татарский язык факультативным? Это уничтожение татар? Куда мы катимся?, - задалась вопросом пользователь leisania84.

Кстати, некоторые комментарии под фотографиями иногда удаляются. Поэтому позже пользователи стали комментировать пост таким образом, чтобы комментарий относился к опубликованному фото.

- Если руководство республики не выскажется в защиту татарского языка, татарский язык останется вот таким вот пнем, - пишет fagilia3625.

Также многие обеспокоены тем, что большинство учителей татарского языка останутся без работы.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Татарстана попросили кандидата в президенты России Ксению Собчак защитить татарский язык.

Люция Кашапова, 23.10.2017, 15:51
Тэги: Рустам Минниханов, Татарский язык
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Комментарии

Горожанин23 октября 2017, 15:53
Ему ср*ть вообще... Он в Америке куражится!
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23
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Горожанин23 октября 2017, 15:59
От кого? О чем речь вообще? Кто запрещает то?
Лучший комментарий
4
39
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Горожанин23 октября 2017, 16:02
да заколебали слова извращать. Кому надо учите учите учите!!! Остальным факультатив!!!
7
33
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ашотик23 октября 2017, 16:07
В ответ на комментарий пользователя
да заколебали слова извращать. Кому надо учите учите учите!!! Остальным факультатив!!!
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эти тотаре що пишут ему хочут чтоб фсе ущили.
ани насыаналисты.
5
13
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин23 октября 2017, 16:11
В ответ на комментарий пользователя
Нет ущемлению прав национальных меньшинств в России! Руководству необходимо срочно обратиться в ООН, к главам развитых и цивилизованных стран ЕС, США, Канады, Австралии, Британии и других. Необходимо срочное заседания совбеза ООН о том, что те кто притесняет национальные меньшинства нет мест в этом мире, необходимы дополнительные санкции, обнести колючей проволокой, железобетоном залить по всей границе пока не научатся соблюдать права национальных меньшинств.
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еще что надо сделать?B-|
6
5
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Горожанин23 октября 2017, 16:13
Надо на уровень ООН этот вопиющий акт дискриминации выносить, на 10000% уверены, что Татарстан все подержат, тогда РФ поймет, что все против них, все угнетения и ущемления прав национальных меньшинств
11
3
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1323 октября 2017, 16:13
В ответ на комментарий пользователя
Нет ущемлению прав национальных меньшинств в России! Руководству необходимо срочно обратиться в ООН, к главам развитых и цивилизованных стран ЕС, США, Канады, Австралии, Британии и других. Необходимо срочное заседания совбеза ООН о том, что те кто притесняет национальные меньшинства нет мест в этом мире, необходимы дополнительные санкции, обнести колючей проволокой, железобетоном залить по всей границе пока не научатся соблюдать права национальных меньшинств.
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нет ущемлению прав людей в демократической стране и навязыванию татарского языка в ней. кто хочет пусть учит в своих татарских гимназиях. остальным он не нужен!!!!!
6
15
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да уж23 октября 2017, 16:15
В ответ на комментарий пользователя
нет ущемлению прав людей в демократической стране и навязыванию татарского языка в ней. кто хочет пусть учит в своих татарских гимназиях. остальным он не нужен!!!!!
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смещное слово - ущемлению.
у меня ассоциируется с ПРИЩеМЛЕНИЕМ, письки например
2
4
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Горожанин23 октября 2017, 16:19
Уже становится не смешно. Надо бы ВВ разрубить этот узел. Никто никого не притесняет. Учите, кто хочет. Силком же можно напушить то единение и гармонию, о которой все так долго говорят и пытаются перенять этот опыт.
4
10
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Горожанин23 октября 2017, 16:21
Да, пусть защитит язык от произвола, когда принуждают его учить тех, кто не желает.
2
9
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Горожанин23 октября 2017, 16:28
Засуетились татарские националисты. Действительно пусть строят татарские школы.кто хочет учить татарский пусть сразу туда и идет. Так почему же в таком случае остальные народности проживающие в Татарстане не побежали в ООН?Поймите одно.Мы живем в России.Поэтому основной язык это русский. Если что я татарка.
3
12
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Горожанин23 октября 2017, 16:33
Это учителя татарского суетятся.
1
6
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Горожанин23 октября 2017, 16:35
В ответ на комментарий пользователя
Засуетились татарские националисты. Действительно пусть строят татарские школы.кто хочет учить татарский пусть сразу туда и идет. Так почему же в таком случае остальные народности проживающие в Татарстане не побежали в ООН?Поймите одно.Мы живем в России.Поэтому основной язык это русский. Если что я татарка.
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Крымчанка, дочь офицера =)))
1
2
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Горожанин23 октября 2017, 16:53
[***]
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0
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Горожанин23 октября 2017, 17:02
У шовиков как обычно, если патриот Татарстана - националист, России - патриот
0
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