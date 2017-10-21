СМИ: министр образования РТ улетел в Москву, чтобы обсудить «языковой» вопрос в школах РТ

Однако пресс-службе ведомства порталу ProKazan.ru данную информацию не подтвердили

Министр образования и науки Татарстана Энгель Фаттахов отправился в Москву, чтобы встретиться с министром образования и науки России Ольгой Васильевой.

Как пишет «Вечерняя Казань», цель визита главы Минобрнауки РТ — сохранить часы на изучение татарского языка в обязательной части учебного плана в школах республики.

Однако пресс-службе министерства образования и науки РТ порталу ProKazan.ru данную информацию не подтвердили.

- В планах Энгеля Наваповича поездка в Москву не значилась, - прокомментировали ProKazan в ведомстве.

Напомним, в настоящее время Рособрнадзор совместно с прокуратурой Татарстана проверяет школы республики в связи с обязательным изучением татарского языка. Проверка продлится до 27 октября.

Ранее прокуратура Казани потребовала исключить предметы «татарский язык» и «литературное чтение на татарском языке» из обязательной части учебного плана. Соответствующий документ за подписью прокурора Советского района Казани М.Х.Фатыхова был опубликован в соцсети.

Отметим, что тема добровольности изучения татарского языка в школах республики в последнее время активно обсуждается в СМИ.