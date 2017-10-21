Блоги ProKazan: телефонный спам или почему я отказался от интим-релакса в 3 часа ночи

В этой рубрике мы пишем о том, что нас волнует, и то, что не может быть опубликовано в новостном материале

Сегодня главный по рубрике «Блоги» - Рамиль Бикмуллин, корреспондент портала ProKazan.ru.

На наши телефонные номера объявлена настоящая охота. Маркетологи пытаются заполучить всеми возможными способами, начиная от выдачи дисконтных карт до проведения опросов среди покупателей, в которых нужно оставить свой номер телефона. Зачастую никто не читает информацию, напечатанную мелким шрифтом, которая "оповещает" вас, что заполняя анкету вы даете свое согласие на передачу персональных данных данных третьим лицам.

Таким образом заветные 10-значные номера передаются (а возможно и продаются) другим компаниям, которые начинают нас заваливать рекламным спамом. За короткий промежуток времени мне предложили воспользоваться скидкой на наращивание ресниц (да, для меня это особенно актуально), взять кредит по 0% процентов годовых или купить "золото-брильянты".

Про эротические услуги вообще молчу. Последняя "эс-эм-эска", предлагающая 50%-ную скиду на "внеземное наслаждение" пришла в 3 часа утра, разбудив и меня, и моего кота, который свернулся калачиком в ногах. Не то, чтобы я был против внеземного наслаждения, но в тот момент единственной, которую хотелось обнять и прижать к себе, оказалась подушка.

Как бороться с СМС-спамом

Как выяснилось бороться с нежелательной рассылкой стало проще. Если раньше приходилось звонить компаниям-нарушителям и грозить им звонком в Управление федеральной антимонопольной службы РФ по РТ, то сейчас ведомство автоматизировало этот процесс.

Решил попробовать на себе. Захожу на сайт УФАС России по РТ и нажимаю ссылку "Сообщить о нарушении".

Заполняем все формы. Помимо указания персональных данных нужно предоставить номер (или имя) с которого пришел спам, время и текст сообщения.

Так как мне пришлось штук 10 смс-сообщений, пришлось для каждого создавать отдельную жалобу. С автозаполнением, включенным в браузере, это не составило труда.

Реакция оператора

Вспоминая обращения по поводу спама напрямую к оператору связи, я думал, что ответной реакции придется ждать несколько дней. Но уже через несколько минут после заполнения формы на сайте УФАС России по РТ я получил СМС о том, что моя жалоба принята к рассмотрению и через пару дней я получу ответ.

- Все-таки пара дней, - подумал я с усмешкой.

И тут приходит СМС, что номер, с которого производилась рассылка, заблокирован. Оставшиеся жалобы рассмотрели так же быстро.

Без политики двойных стандартов не обошлось. Одно из рекламных сообщений вместо номера содержало название бренда. Так вот - этого спамера не заблокировали, а лишь добавили в черный список.

Борьба с ветряными мельницами?

Кто-то скажет, что это борьба с ветряными мельницами. Спамерам ничто не мешает завести новые симки и продолжить рассылку, но если каждый потратит всего 5-10 минут своего времени, то может серьезно усложнить им задачу. Как видите, номера блокируются очень быстро.