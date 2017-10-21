Житель Татарстана в автомобиле скорой помощи насмерть задавил годовалого сына

Житель Агрызского района Татарстана в автомобиле скорой помощи насмерть задавил годовалого сына. Об этом пишет kznlive.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел утром 10 октября.

- Молодые родители вызвали бригаду скорой помощи, поскольку у ребенка поднялась высокая температура. Но врачи порекомендовали госпитализировать малыша, - говорится в сообщении.

В больницу вместе с сыном поехал 28-летний отец. Однако, будучи в нетрезвом состоянии, по пути следования в карете скорой помощи мужчина пошатнулся и упал на ребенка. От полученных травм мальчик скончался спустя два часа в больнице.

- В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он подозревается в причинении смерти по неосторожности, - сообщают в Следственном комитете.