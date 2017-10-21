В редакцию «Эхо Москвы» ворвался неизвестный и ударил ведущую ножом в горло

В редакцию радиостанции «Эхо Москвы» ворвался неизвестный и ударил ведущую Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Об этом сообщается на сайте радиостанции.

- Он задержан охраной и передан полиции, - говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время журналистка госпитализирована, ей поставлен катетер. По словам врачей, угрозы для жизни нет.