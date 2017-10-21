Глава исполкома Казани поручил ускорить ввод новых лифтов‍ в домах

Глава исполкома Казани Денис Калинкин сегодня на совещании в мэрии поручил ускорить ввод новых лифтов в домах Казани, об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Напомним, 30 августа введены новые правила введения лифтов в эксплуатацию. Лифты могут быть включены после контрольного осмотра Ростехнадзора. Осмотр проводится после того, как управляющая компания предоставит три документа: декларацию, страховку и договор на выполнение работ. Если нет вопросов по этим трем документам, то в течение 10-ти дней лифты вводится в эксплуатацию. Однако управляющие компании присылают в Ростехнадзор не всю документацию, в результате возникла задержка.

Всего в этом году замена 137 лифтов проходит в 45 домах. В 7 домах (ул.Адоратского, 39А, ул.Гаврилова, 26, ул.Назарбаева, 47/113, ул.Сафиуллина, 32, ул.Сафиуллина, 32А, ул.Мавлютова, 17Б, ул.Мавлютова, 19) с пассажирским и грузопассажирским лифтами замена производится поочередно и будет завершена в ноябре.

- Но новая схема приемки лифтов не должна вести к задержке запуска лифтов. Пожилому человеку, которому трудно подниматься на высокий этаж, или молодой маме с коляской нет никакого дела до того, кто, от кого и какие бумажки ждет. У них только один вопрос: когда новый лифт начнет работать? - заявил Калинкин, поручив ускорить ввод новых лифтов.